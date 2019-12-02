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Чарівно! Щасливі Тодоренко і Топалов зачарували романтичною зимовою фотолистівкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.12.2019 - 12:33
Чарівно! Щасливі Тодоренко і Топалов зачарували романтичною зимовою фотолистівкою
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Пара влаштувала новорічну фотосесію

Регіна Тодоренко і Влад Топалов – невтомна пара, яка завжди знайде, чим порадувати шанувальників. Їх світські спільні виходи з задоволенням обговорюються в пресі, а фани не шкодують компліментів для своїх улюбленців. Хоч до Нового року залишається ще місяць, ведуча з чоловіком вирішили вже щосили готуватися до свята. Вони створили по-справжньому казкову атмосферу і з головою поринули в неї під час ефектної новорічній фотосесії.

Дійство розгортається біля невеликого фургончика серед засніжених ялинок одна з них, з них з іграшками, лежить на даху міні -автобуса), яскравих гірлянд. Реґіна сіла на акуратно запаковані і перев'язані бантами коробки з подарунками. На ній – затишна трендова в цьому сезоні дублянка, довгий бордовий шарф і зручні хутряні лофери. Влад у шарфі в клітинку притулився до дружини і визирає з фурогончика.

"Вже знаєте, з ким і де будете святкувати НГ? Підкидає ідеї", - попросила ведуча в підписі до кадру.

Чарівно! Щасливі Тодоренко і Топалов зачарували романтичною зимовою фотолистівкою

Фото: Регіна Тодоренко і Влвд Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники прийшли в захват від атмосферного знімка пари, який нагадав їм старовинну новорічну листівку.

  • Яка прекрасна пара
  • Фото вийшло у стилі Америка 50-х і навіть переданий той позитив, коли війна закінчена, а значить попереду тільки щасливе життя
  • Шалено красива пара і фотографія
  • Чарівно
  • Красиве фото
  • Милаши
  • Ви така гарна пара, так дивитесь разом і атмосфера на фото чудова
  • Ви класні
  • Ви супер, дуже гарне фото – краса
  • Це фото схоже на старовинну листівку Прямо диво!

Скріншот коментарів

У "сторіз" Instagram Регіна поділилася кадрами, на яких відображена в розкішному бірюзовому блискучому платті по фігурі. Влад перевтілився у класичного Діда Мороза і обняв дружину-Снігуроньку за талію.

Чарівно! Щасливі Тодоренко і Топалов зачарували романтичною зимовою фотолистівкою

Фото: Регіна Тодоренко і Влвд Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко звабила пікантним фото в шкіряному міні.

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