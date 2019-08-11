"Чарівниця смарагдового міста" чи "ялинка": Слава з НеАнгелів влаштувала битву зелених образів

Співачка запитала у шанувальників, чи йде їй зелений
Співачка Слава Камінська сама того не бажаючи спровокувала битву зелених образів на своїй сторінці в Instagram.
Знаменитість опублікувала поспіль два знімка в нарядах схожої гами. На першому фото Слава позувала на світлому фоні в "голій" сукні на одне плече кольору хвої, з нестандартно оформленим подолом, у кілька ярусів на який дизайнер розмістив волани із щільного фатину. Доповнивши образ довгими сережками з пір'я в тон сукні, виконавиця завершила яскравий лук акцентною червоною помадою.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Друге фото послідувало за першим через декілька годин. На ньому Слава змінила вбрання на смарагдовий, напівпрозору блузку складного крою співачка поєднала з микрошортами високої посадки з мереживними вставками, на голову вона одягла обідок такого ж смарагдового кольору.
І якщо перший наряд підписники мікро-блогу "НеАнгела" Слави нещадно розкритикували, порівнявши його з новорічною ялинкою:
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
А ось другий образ припав до смаку фоловерам, і реабілітував смак співачки в очах шанувальників її таланту, які не поскупилися на компліменти, порівнявши Славу і з Хюррем Султан з серіалу, і чарівницею і навіть Скарлетт О'Хара:
До речі, найбільш вдалими у Слави Камінської виходять пляжні образи. Співачка — володарка ідеальної фігури і високого зросту, тому кожне фото в купальнику заслуговує тисячі лайків та коментарів від шанувальників. Так, наприклад, її підписників вразив образ в купальнику в хижий принт, в якому співачка позувала на грецькому курорті.
А ще Слава з НеАнгелів показувала окремі чуттєві знімки з курортної фотосесії вже в іншому образі, на знімках співачка позувала у капелюшку і чорному купальнику.
А також не рідкісні в кар'єрі співачки Слави Камінської і професійні фотосесії для глянцю, так нещодавно вона засвітилася на обкладинці журналу.