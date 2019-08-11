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"Чарівниця смарагдового міста" чи "ялинка": Слава з НеАнгелів влаштувала битву зелених образів

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 15:39
"Чарівниця смарагдового міста" чи "ялинка": Слава з НеАнгелів влаштувала битву зелених образів
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка запитала у шанувальників, чи йде їй зелений

 Співачка Слава Камінська сама того не бажаючи спровокувала битву зелених образів на своїй сторінці в Instagram.

 Знаменитість опублікувала поспіль два знімка в нарядах схожої гами. На першому фото Слава позувала на світлому фоні в "голій" сукні на одне плече кольору хвої, з нестандартно оформленим подолом, у кілька ярусів на який дизайнер розмістив волани із щільного фатину. Доповнивши образ довгими сережками з пір'я в тон сукні, виконавиця завершила яскравий лук акцентною червоною помадою.

&quot;Чарівниця смарагдового міста&quot; чи &quot;ялинка&quot;: Слава з НеАнгелів влаштувала битву зелених образів
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

 Друге фото послідувало за першим через декілька годин. На ньому Слава змінила вбрання на смарагдовий, напівпрозору блузку складного крою співачка поєднала з микрошортами високої посадки з мереживними вставками, на голову вона одягла обідок такого ж смарагдового кольору.
І якщо перший наряд підписники мікро-блогу "НеАнгела" Слави нещадно розкритикували, порівнявши його з новорічною ялинкою:

  • Кузя в тебе шо вже Новий рік? Шо ти ялинку прикрасила ))
  • Скопіювали плаття Лілі з холостяка з останнього постшоу
  • З лісу ялинку взяли ми додому
  • До нового року готуєтеся? Відмінний костюм ялинка
  • Готуємося на новорічний корпоратив))) шикарний костюм ялинки
  • Новорічний костюм ялинки
  • Ну хоч би не зелене, а то прям ялинка
 

&quot;Чарівниця смарагдового міста&quot; чи &quot;ялинка&quot;: Слава з НеАнгелів влаштувала битву зелених образів

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

 А ось другий образ припав до смаку фоловерам, і реабілітував смак співачки в очах шанувальників її таланту, які не поскупилися на компліменти, порівнявши Славу і з Хюррем Султан з серіалу, і чарівницею і навіть Скарлетт О'Хара:

  • Рудий і смарагд
  • Не те що йде, а для руденьких цей колір, просто одне ціле
  • Чарівниця смарагдового міста
  • Дуже йде!!!
  • На Хюрем Султан схожа
  • Всім рудим йде зелений апріорі
  • Смарагдовий завжди підходив руденьким
  • Ну рудий з зеленим це взагалі класика. Очеень
  • Всі знають, що рудим йде зелений колір
  • Дуже
  • Колір створений для Вас.
  • Султан з "Величного століття"
  • Шалено йде
  • Ого, просто каралєва
  • Так, як Скарлет з "Віднесені вітром"
 

До речі, найбільш вдалими у Слави Камінської виходять пляжні образи. Співачка — володарка ідеальної фігури і високого зросту, тому кожне фото в купальнику заслуговує тисячі лайків та коментарів від шанувальників. Так, наприклад, її підписників вразив образ в купальнику в хижий принт, в якому співачка позувала на грецькому курорті.

 А ще Слава з НеАнгелів показувала окремі чуттєві знімки з курортної фотосесії вже в іншому образі, на знімках співачка позувала у капелюшку і чорному купальнику.

 А також не рідкісні в кар'єрі співачки Слави Камінської і професійні фотосесії для глянцю, так нещодавно вона засвітилася на обкладинці журналу.

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Новини України Слава Камінська
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