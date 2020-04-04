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Чарівна принцеса: Настя Каменських надихає магнетичним фото і мотивацією

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 17:26
Чарівна принцеса: Настя Каменських надихає магнетичним фото і мотивацією
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка ділиться позитивом з шанувальниками щодня

Настя Каменських подає шанувальникам прекрасний приклад того, як треба вести себе під час карантину – вона залишається вдома з чоловіком і знаходить цікаві заняття, що приносять користь. Наприклад, співачка регулярно займається спортом і через день проводить тренування в прямому ефірі, до яких може приєднатися будь-хто охочий. Артистка не перестає мотивувати своїх шанувальників і налаштовувати їх на позитивний лад, не даючи зануритися в безодню зневіри і депресії. Так, вона поділилася черговою надихаючою афірмацією і показала миле домашнє фото.

На знімку NK позує з макіяжем – вона підкреслила виразні очі, надавши погляду особливий магнетизм і глибину, нанесла на губи сатинову помаду трендового нюдового відтінку і уклала пружні кучері в об'ємну зачіску.

"Я вірю, що у нас з вами попереду дуже багато хорошого. А зараз, турботою про себе і близьких, ми можемо наблизити хороше в наші життя. Подумки обіймаю вас", - поділилася своїм оптимізмом співачка.

Чарівна принцеса: Настя Каменських надихає магнетичним фото і мотивацією

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники Насті щиро подякували за її мотивацію та вміння налаштувати на позитивний лад, а також не відпустили без компліментів.

  • Настя, ти дуже красива і без макіяжу!
  • Ти чарівна!
  • Милота
  • Краса, просто чарівна Настя
  • Красуня
  • Настя, дякую тобі за підтримку!
  • Ну вже і лялька
  • Чарівна принцеса
  • Ваша енергетика дарує людям щастя

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розсекретила дієвий спосіб боротьби з лінню і навчила, як тримати себе в тонусі.

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