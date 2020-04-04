Чарівна принцеса: Настя Каменських надихає магнетичним фото і мотивацією

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка ділиться позитивом з шанувальниками щодня

Настя Каменських подає шанувальникам прекрасний приклад того, як треба вести себе під час карантину – вона залишається вдома з чоловіком і знаходить цікаві заняття, що приносять користь. Наприклад, співачка регулярно займається спортом і через день проводить тренування в прямому ефірі, до яких може приєднатися будь-хто охочий. Артистка не перестає мотивувати своїх шанувальників і налаштовувати їх на позитивний лад, не даючи зануритися в безодню зневіри і депресії. Так, вона поділилася черговою надихаючою афірмацією і показала миле домашнє фото.

На знімку NK позує з макіяжем – вона підкреслила виразні очі, надавши погляду особливий магнетизм і глибину, нанесла на губи сатинову помаду трендового нюдового відтінку і уклала пружні кучері в об'ємну зачіску.

"Я вірю, що у нас з вами попереду дуже багато хорошого. А зараз, турботою про себе і близьких, ми можемо наблизити хороше в наші життя. Подумки обіймаю вас", - поділилася своїм оптимізмом співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники Насті щиро подякували за її мотивацію та вміння налаштувати на позитивний лад, а також не відпустили без компліментів.

Настя, ти дуже красива і без макіяжу!

Ти чарівна!

Милота

Краса, просто чарівна Настя

Красуня

Настя, дякую тобі за підтримку!

Ну вже і лялька

Чарівна принцеса

Ваша енергетика дарує людям щастя

Скріншот коментарів

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