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Чарівна дівчинка: Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2019 - 14:54
Чарівна дівчинка: Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фани Дорофєєвої буквально в один голос назвали її красунечкою

Надя Дорофєєва вирішила оригінально нагадати шанувальникам про недавній кліп "Время и Стекло" на "Песню про лицо"... Хоча, можливо, це було зовсім не нагадування, а просо черговий пост з красивими фото. Але хитрість вдалася ;)

Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала серію цікавих фото, на яких позує з різними виразами обличчя. При цьому Дорофєєва зазначила, що перед цим як раз зробила яскравий макіяж.

"Танцюй з таким обличчям", — лаконічно підписала фото Дорофєєва, маючи на увазі рядок з "Песни про лицо".

На фото Надя позує в оверсайз-світшоті спокійного бежевого кольору. Зачіска – модні "пір'я" в дусі 90-х.

Надя Дорофєєва

Забавна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Цікаво, що багато підписників Дорофєєвої стали вибирати в коментарях кращій вираз обличчя улюблениці. Також багато відзначили, на опублікованих знімках 28-річна співачка вийшла дуже милою.

  • "Така мила тут"
  • "Наша кореяночка"
  • "Боже, ти просто нереальна"
  • "Така няшка-милашка"
  • "Надя, ти така красива і дуже миленька на цих фото"
  • "Друга найкрутіша, хоча вони всі кльові"
  • "Надя, ти як лялечка, янголятко"
  • "Якість офігенна. І Надя офігенна"
  • "Номер 3 — ідеальний вираз особи"
  • "Улюблені емоції Надюши"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки". У мережі її навіть назвали "чорним лебедем".

Також зазначимо, що недавно Дорофєєва повернулася з тижня моди в Нью-Йорку, де відвідала кілька модних показів. Пропонуємо выбарть кращий образ Наді з цієї поїздки.

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