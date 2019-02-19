Чарівна дівчинка: Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію

Фани Дорофєєвої буквально в один голос назвали її красунечкою
Надя Дорофєєва вирішила оригінально нагадати шанувальникам про недавній кліп "Время и Стекло" на "Песню про лицо"... Хоча, можливо, це було зовсім не нагадування, а просо черговий пост з красивими фото. Але хитрість вдалася ;)
Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала серію цікавих фото, на яких позує з різними виразами обличчя. При цьому Дорофєєва зазначила, що перед цим як раз зробила яскравий макіяж.
"Танцюй з таким обличчям", — лаконічно підписала фото Дорофєєва, маючи на увазі рядок з "Песни про лицо".
На фото Надя позує в оверсайз-світшоті спокійного бежевого кольору. Зачіска – модні "пір'я" в дусі 90-х.
Забавна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Цікаво, що багато підписників Дорофєєвої стали вибирати в коментарях кращій вираз обличчя улюблениці. Також багато відзначили, на опублікованих знімках 28-річна співачка вийшла дуже милою.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки". У мережі її навіть назвали "чорним лебедем".
Також зазначимо, що недавно Дорофєєва повернулася з тижня моди в Нью-Йорку, де відвідала кілька модних показів. Пропонуємо выбарть кращий образ Наді з цієї поїздки.
Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії