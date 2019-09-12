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"Чарівна": Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.09.2019 - 17:32
"Чарівна": Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На деяких кадрах артистка позувала разом з улюбленими вихованцями

Дашу Астаф'єву можна по праву назвати однією з найсексуальніших і відвертих українських артисток. Співачка і колишня модель може похвалитися дуже спокусливими формами, які із задоволенням демонструє на пікантних знімках - так, артистка влаштувала провокативний фотосет топлес для відомого глянсового журналу.

Проте її нова фотосесія вийшла зовсім іншою - жіночною і ніжною, незважаючи на те, що Даша позувала в ліжку. Атмосферними кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Астаф'єва відображена лежачи в ліжку в одному лише білому халаті. При цьому на її обличчі практично немає макіяжу, а волосся по-ранковому розпатлане.

&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На деяких кадрах співачка позувала зі своїми улюбленими собаками породи сіба-іну.

&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Так хочеться запам'ятати літо таким...) з усіма відкриттями, освідченнями та поповненням..." - зізналася Даша.

Зазначимо, що під поповненням вона має на увазі другу собачку, яку придбала цього літа.

&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники по достоїнству оцінили нехарактерну для Астаф'євої зйомку і залишили їй багато теплих відгуків, відзначаючи чари і ніжність знімків.

  • Нереальна
  • Ти така чарівна
  • Любимка
  • Дашенька, ви чудова жінка!!!
  • Чудові фото
  • Дашенька, яка ж ти гарненька! Дивлюся і думаю "КРАСА"!
  • Ну яка ж ти Дашенька ніжна на цих фото!
  • Така хорошко
  • Даша така красива,вся жіночність в одному фото,дуже мені подобається) ця диффчонка)
  • Домашня
  • Уютненько
  • Дашенька, це так світло
  • А макияжика майже немає,така гарненька))

&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку&quot;Чарівна&quot;: Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва зважилася на сміливу фотосесію на даху висотки.

До речі, українська playmate Даша Астаф'єва була помічена в центрі міста в екстравагантному образі. Співачка і актриса їхала в київському метро в довгій ретро-сукні, і при цьому зачитувала рядки з відомого вірша.

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Новини України Даша Астаф'єва
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