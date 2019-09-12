"Чарівна": Даша Астаф'єва заворожила ніжною фотосесією у ліжку

На деяких кадрах артистка позувала разом з улюбленими вихованцями
Дашу Астаф'єву можна по праву назвати однією з найсексуальніших і відвертих українських артисток. Співачка і колишня модель може похвалитися дуже спокусливими формами, які із задоволенням демонструє на пікантних знімках - так, артистка влаштувала провокативний фотосет топлес для відомого глянсового журналу.
Проте її нова фотосесія вийшла зовсім іншою - жіночною і ніжною, незважаючи на те, що Даша позувала в ліжку. Атмосферними кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Астаф'єва відображена лежачи в ліжку в одному лише білому халаті. При цьому на її обличчі практично немає макіяжу, а волосся по-ранковому розпатлане.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
На деяких кадрах співачка позувала зі своїми улюбленими собаками породи сіба-іну.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
"Так хочеться запам'ятати літо таким...) з усіма відкриттями, освідченнями та поповненням..." - зізналася Даша.
Зазначимо, що під поповненням вона має на увазі другу собачку, яку придбала цього літа.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники по достоїнству оцінили нехарактерну для Астаф'євої зйомку і залишили їй багато теплих відгуків, відзначаючи чари і ніжність знімків.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва зважилася на сміливу фотосесію на даху висотки.
До речі, українська playmate Даша Астаф'єва була помічена в центрі міста в екстравагантному образі. Співачка і актриса їхала в київському метро в довгій ретро-сукні, і при цьому зачитувала рядки з відомого вірша.