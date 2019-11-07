"Волочкова плаче": Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом

У Світлани Лободи не так вже й часто випадає можливість відпочити, тому співачка при будь-якій можливості старається поєднати роботу з невеликим релаксом. Приміром, днями вона виступала в Дубаї і встигла трохи позасмагати на пляжі - а заодно і схвилювати шанувальників відеороликом свого запального танцю в бікіні. Зараз же артистка знову повернулася до роботи і розповіла на своїй сторінці в Instagram, які справи чекають її у найближчий тиждень.

Важлива частина життя Світлани - це спорт, адже їй необхідно підтримувати себе у формі. І це в неї виходить просто чудово, що вона довела новими фото у власному акаунті, на яких демонструє чудову розтяжку. Лобода відображена в спортивному залі в ідеальному вертикальному шпагаті - одна нога співачки закріплена вгорі в спеціальному пристосуванні, а сама вона спирається руками на стіл.

Для ранкового тренування виконавиця вибрала лосини і чорний спортивний топ, а на обличчі її немає ні грама макіяжу.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"встаю рано. спорт і студія . ось що мене чекає цього тижня щодня.

закінчую альбом. #ноябрьбудетжарким", - поділилася Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Вражені підписники засипали її захопленими компліментами, деякі навіть порівняли артистку з балериною Анастасією Волочковою, зазначивши, що Світлана набагато крутіше.

Супер!!! Прям теж хочу таку розтяжку

Волочкова плаче - Світлана

Ось це так

Ой,така класна

Круто, яка ж розумниця !!!!

Яка ви красива, а розтяжка супер)

Серце розривається... просто Богиня

Круто! Трудяжка

Ух, гімнастка)))

Відмінне застосування пілатес обладнання «кадилак»!

У волочкової конкурент дозрів

Умничкаааааа

Граціозна жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода викликала фурор пікантним фото в яскравому шкіряному костюмі і ліфчику.