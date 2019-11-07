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"Волочкова плаче": Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.11.2019 - 09:28
"Волочкова плаче": Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка розповіла про свій розпорядок дня на найближчий тиждень

У Світлани Лободи не так вже й часто випадає можливість відпочити, тому співачка при будь-якій можливості старається поєднати роботу з невеликим релаксом. Приміром, днями вона виступала в Дубаї і встигла трохи позасмагати на пляжі - а заодно і схвилювати шанувальників відеороликом свого запального танцю в бікіні. Зараз же артистка знову повернулася до роботи і розповіла на своїй сторінці в Instagram, які справи чекають її у найближчий тиждень.

Важлива частина життя Світлани - це спорт, адже їй необхідно підтримувати себе у формі. І це в неї виходить просто чудово, що вона довела новими фото у власному акаунті, на яких демонструє чудову розтяжку. Лобода відображена в спортивному залі в ідеальному вертикальному шпагаті - одна нога співачки закріплена вгорі в спеціальному пристосуванні, а сама вона спирається руками на стіл.

Для ранкового тренування виконавиця вибрала лосини і чорний спортивний топ, а на обличчі її немає ні грама макіяжу.

&quot;Волочкова плаче&quot;: Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"встаю рано. спорт і студія . ось що мене чекає цього тижня щодня.
закінчую альбом. #ноябрьбудетжарким", - поділилася Лобода.

&quot;Волочкова плаче&quot;: Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Вражені підписники засипали її захопленими компліментами, деякі навіть порівняли артистку з балериною Анастасією Волочковою, зазначивши, що Світлана набагато крутіше.

  • Супер!!! Прям теж хочу таку розтяжку
  • Волочкова плаче - Світлана
  • Ось це так
  • Ой,така класна
  • Круто, яка ж розумниця !!!!
  • Яка ви красива, а розтяжка супер)
  • Серце розривається... просто Богиня
  • Круто! Трудяжка
  • Ух, гімнастка)))
  • Відмінне застосування пілатес обладнання «кадилак»!
  • У волочкової конкурент дозрів
  • Умничкаааааа
  • Граціозна жінка

&quot;Волочкова плаче&quot;: Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода викликала фурор пікантним фото в яскравому шкіряному костюмі і ліфчику.

Світлана Лобода мікробікіні спокусила пластичним танцем і "хижим" образом В ліфчику і яскравому костюмі: Світлана Лобода розбурхала відвертим фото
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