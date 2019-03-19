Вовчиця з Уолл-стріт: Тіна Кароль блиснула розкішним образом в Нью-Йорку

Виконавиця дала шанувальникам колосальний привід для гордості
Тіна Кароль на даний момент продовжує насолоджуватися робочою поїздкою в США. Так, українська виконавиця вирушила в Нью-Йорк, звідки порадувала шанувальників справді приголомшливою новиною. Виявилося, що Кароль полетіла на інший континент не просто заради світських вечорів і прогулянок. Тіна підписала контракт з американським лейблом на видання англомовного альбому співачки.
"Ви можете пишатися", - повідомила своїм шанувальникам Тіна Кароль, так як вона змогла зробити щось дійсно вагоме, як артист з України.
Відзначимо, що назва лейблу - Bentley Records.
Примітно, що контракт був підписаний в офісі звукозаписної компанії, який розташований на легендарній вулиці Уолл-стріт, 14.
Звичайно ж, Тіна Кароль знову блиснула стильним образом. На цей раз співачка вибрала тренд цього сезону – шубку зі штучного хутра пудрового кольору. Також на Тіні – блакитна атласна спідниця в горошок і оригінальні туфлі-човники білого кольору.
Стильна Тіна Кароль в Нью-Йорку (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Тіни поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим знімком:
Відео: instagram.com/tina_karol
Нагадаємо, раніше "справжня королева" Тіна Кароль приголомшила стильним образом в яскравому вбранні.
Також ми писали, що сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом "нареченої". Шанувальникам ніжний і романтичний образ Кароль дуже сподобався.