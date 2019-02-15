Онучка Софії Ротару представила новий танцювальний трек - це захват

Починаюча співачка зробила подарунок шанувальникам до Дня Закоханих

Видео: YouTube/Sofia Eve

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель и начинающая артистка Соня Евдокименко, которая взяла псевдоним Sofia Eve, ко Дню Влюбленных презентовала новую композицию Blush. Девушка анонсировала выход песни в своем Instagram.

В подписи к видео она поблагодарила всех причастных к созданию ее нового хита, а также обратилась лично к известному украинскому фотографу Соне Плакидюк и выразила признательность за то, что она помогла создать ей черно-белую стильную обложку для сингла. На фото внучка легендарной певицы запечатлена с ярким макияжем глаз, прическе стилисты придали эффект влажных волос, а в качестве броского аксессуара выступают крупные массивные серьги.

Поклонникам начинающей артистки ее новый музыкальный эксперимент понравился. Не осталась в стороне и знаменитая бабушка Сони, которая оставила под ее постом красноречивый смайл в виде сердечка.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"С премьерой, София. Невероятная песня и исполнение", "Очень красивая и удивительно нежная обложка!", "С премьерой, песня шикарная. Продолжай в таком же духе", "Невероятная песня и потрясающий голос", "Ну все! Софию младшую и Софию старшую увидеть бы теперь на сцене!" - мечтательно отметили подписчики Сони.

Также несколькими днями ранее внучка Софии Ротару показала фото из солнечного Парижа и заинтриговала намеком на выход нового сингла, отметив, что готовила сюрприз несколько месяцев.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Примечательно, что дебютировала юная красавица в ноябре с композицией Unbreakble, которая понравилась ее известной бабушке.

Ранее Соня Евдокименко восхитила сеть стильной зимней фотосессией, для которой позировала на природе за городом.

К слову, юная внучка Софии Ротару показала запоминающуюся стрит-стайл фотосесссию в Лондоне.