Внучка Софії Ротару підкорила бездоганними стрітстайл-образами

Юня модель позувала в різних образах, незмінно радуючи шанувальників квітучим зовнішнім виглядом

Внучка Софии Ротару, обворожительная начинающая модель Соня Евдокименко, которая не так давно представила дебютную композицию и заслужила похвалу знаменитой бабушки, показала в Instagram кадры со стильных уличных фотосессий.

Девушка предстала перед подписчиками сразу в нескольких образах. На одном из фото Соня позирует в белых брюках, черном гольфе и приспущенной куртке оверсайз оранжевого цвета. Она кокетливо оглядывается через плечо, идя по оживленной улице.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

На другой фотограии Соня стоит в спортивном аутфите: массивных кроссовках и дутом жилете, урокроченных черных брюках и толстовке с капюшоном и крупными надписями.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Особое внимание подписчиков привлек нежный оригинальный look девушки, состоящий из белой блузки, модной джинсовой куртки, отороченной мехом и штанов свободного кроя на резинке бежевого цвета. Ансамбль она дополнила розовой вязанной шапкой.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Читатели ее микроблога отметили внешнюю привлекательность внучки легендарной певицы, ее выразительный взгляд, тонкие черты лица и безупречный вкус в выборе нарядов.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Очень красивая девушка", "Бриллиант", "Чудесная", "Хороша", "Какая красивая! Спасибо за чудесные фотографии!", "Класс", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее внучка Софии Ротару поделилась фотосессией, сделанной во время семейного отдыха в Лондоне. На общих снимках девушка выглядит мило и непринужденно.

К слову, сама София Ротару ранее опубликовала трогательное признание-обращение, адресованное ее безвременно ушедшему мужу, открывшему талант певицы всему миру, Анатолию Евдокименко.