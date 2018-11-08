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Внучка Софії Ротару подалася у співачки (фото)

Lite » Зірки 08.11.2018 - 12:44
Соня Євдокименко (фото: instagram.com/sofialookbook)
Соня Євдокименко (фото: instagram.com/sofialookbook)

Соня Євдокименко вирішила піти по стопах зіркової бабусі

Онука культової української артистки Софії Ротару записала свою першу пісню. Вже зовсім скоро 17-річна красуня Соня Євдокименко представить своє дебютне творіння широкій публіці.

"Записала сингл, зовсім скоро буде реліз. Брат знайшов музику, хлопець її написав в Лос-Анджелесі, текст написав хлопець з Австралії. Ми це все зібрали і записали в Києві. Толя, мій брат, був продюсером цього проекту. Зараз готуємо обкладинку", - розповіла Соня.

 

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/sofialookbook)

Крім того, дівчина зізналася, що Софія Михайлівна однією з перших почула пісню. За словами Євдокименко, Ротару сподобався дебютний трек онуки.

Внучка Софії Ротару подалася у співачки (фото)

Соня Євдокименко із зірковою бабусею (фото: instagram.com/sofialookbook)

Нагадаємо, що нещодавно Євдокименко знялася у пікантній фотосесії. Дівчина демонструє оголені плечі, прикриваючись лише курткою.

Відео: РБК-Україна

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