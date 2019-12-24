Внучка Ротару примчала із США до Києва у важливій справі: стала відома причина

Внучка Софії Ротару, юна красуня Соня Євдокименко, живе і вчитися в Нью-Йорку – вона поступила в престижну Школу дизайну Parsons School of Design, випускниками якої були зірки першої вечеличины в індустрії мод. Дівчина оселилася на Манхеттені і в вільний час почала знімати влоги про своє дозвілля в США. Софія регулярно ділиться новинами з підписниками на сторінці в Instagram. Так, вона повідомивла, що зібралася на новорічні свята в Київ, де має намір провести різдвяні канікули в колі рідних і близьких.

Дівчина вилетіла з нью-йоркського аеропорту їм. Джона Ф. Кеннеді і попрямувала в Амстердам, звідки після пересадки полетіла в Київ. У столиці України її зустріли мама Світлана Євдокименко і тато Руслан Євдокименко.

Для перельоту дівчина обрала зручний і практичний ансамбль – довгий в'язаний кардиган ніжного пудрового відтінку, прикрашений орнаментом і світлі штани.

Фото: Соня Євдокименко з мамою (instagram.com/iamsofiaeve)

Мама Соні, Світлана вбралася в розкішну сукню-вишиванку і позувала поруч з дочкою, не приховуючи щасливу посмішку. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала душевне фото сімейної зустрічі.

Фото: Соня Євдокименко з мамою і татом (instagram.com/svetika)

Пізніше Соня показала кілька кадрів з розкішного заміського будинку, де проживає її сім'я. На зустріч господині вибіг її чотирилапий друг. Дівчина не втрималася і записала з ним коротке відео.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Соня Євдокименко розповіла про життя в Америці і свої плани на майбутнє. Так, дівчина захоплюється дизайном, музикою, у вільний час багато гуляє і займається спортом. На першому місці у юної красуні сім'я і рідні. В майбутньому вона також планує створити міцний союз з коханою людиною.