Раптово: Пугачова здивувала незвичайним образом в кліпі свого стиліста

Відео: YouTube/alishermusic

69-річна Примадонна Алла Пугачова, яка нещодавно вразила фото без макіяжу, знялася в кліпі свого стиліста в образі рок-зірки.

Алішер і Алла Пугачова вже досить давно знають один одного. Саме він допомагає вибирати співачці стильні образи для заходів. Зовсім недавно стиліст і сам почав будувати сольну музичну кар'єру. Одну з пісень він присвятив Аллі Борисівні і випустив свіжий кліп з назвою "Скажи мені, Алла" з її участю. В кадрі артистка виглядає дуже ефектно: футболка з принтом, вузькі рвані джинси і подовжений плащ чудово поєднуються з чорно-білою атмосферою кліпу.

Скріншот кліпу YouTube/alishermusic

В один момент погляд Пугачової спрямовується в кадр, співачка чує слова-зізнання: «У цьому світі стільки горя, зі своєю душею ми у сварці, ти ж це точно знала, адже я прав, скажи мені, Алла», — і пускає сльозу. У кліпі Алла Борисівна проявила всю гаму почуттів та емоцій. Алішер розповідав, що під час зйомок Алла настільки сильно перейнялася словами пісні, що навіть розплакалася. Так що сльози Примадонни на відео – це не частина сценарію.

Скріншот (instagram.com/alishermusic)

Сам Алішер залишився у величезному захваті від зйомок кліпу з Пугачовою і висловив їй подяку.

Також захоплені коментарі залишили глядачі кліпу

Скріншот (instagram.com/alishermusic)

До речі, в київській музичній школі дітей навчають пісень Алли Пугачової.

А ще недавно на Аллу Пугачову було скоєно напад у її квартирі.

Як повідомлялося раніше, Галкін показав, як Алла Пугачова разом з сином Гаррі роблять покупки в звичайному супермаркеті.

Відео: РБК-Україна