RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зовнішність не вирішує: переможниця "Холостяка 11" розповіла про свої комплекси

Автор: Марина Настевич

Переможниця 11 сезону проекту "Холостяк" Анна Богдан, яка зараз вже живе разом з головним героєм шоу Михайлом Заливако, відверто розповіла про свої комплекси. Дівчина показала струнку фігуру в облягаючому платті і зарядила дівчат мотивацією.

Ефектним чорно-білим знімком колишня модель поділилася у себе в Instagram.

Анна позувала в чорній сукні-міді з пікантним розрізом збоку і босоніжках на шпильці. Волосся вона зібрала в красивий хвіст і зробила ефектний макіяж. А ракурс кадру дозволяє оцінити довгі стрункі ноги дівчини.

Анна Богдан зізналася, що комплексувала через високий зріст (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Обраниця Холостяка відверто розповіла, який у неї був комплекс і як вона змогла його позбутися.

"Вчора в сторіс я написала про те, що у мене був комплекс з приводу зросту... і отримала дуже багато повідомлень з питанням " Як я від нього позбулася?" Позбулася свого комплексу я дуже просто - знайшла в ньому плюс! Я почала працювати в модельному агенстві, де мій зріст був перевагою!"- поділилася Богдан.

Вона також закликала дівчат любити себе в будь-якому вигляді і не звертати увагу на думку інших.

"Але зараз, я хочу зачепити більш глобальний момент: любіть себе завжди!
Любіть своє тіло - адже саме ви його таким вибрали!
Любіть свою зовнішність - адже вона унікальна і більше такої немає!
Любіть свої веснянки - адже це так мило.
Любіть свої кучеряшки - адже дівчатка з прямим волоссям повинні спати цілу ніч в бігудях, щоб досягти такого ефекту!
Любіть своє пряме волосся - адже кучерявим дівчатам потрібно мінімум годину випрямляти свої кучері!
Любіть свій носик, широкі бровки, очі, пухкі щічки або гострі вилиці.
Полюбіть в собі все! І ви побачите, як зміниться світ навколо вас!"- порадила Анна.

Анна Богдан щаслива у відносинах з "Холостяком" Михайлом Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Зірка "Холостяка" впевнена, що зовнішність - далеко не головне.

"Низькі дівчата - ви дико милі. Високі дівчата - впевнена, ваші ніжки чудові і приваблюють дуже багато поглядів. Кожна з вас унікальна і неповторна. І мені здається, давно вже всі зрозуміли, що зовнішність нічого не вирішує! Не можна полюбити ідеально красиву людину, якщо внутрішньо вона сповнена негативу до себе і навколишнього світу", - зарядила мотивацією Богдан, яка зараз працює турагентом.

До слова, Анна - колишня дружина екс-керівника офісу президента України Андрія Богдана.

Нагадаємо, раніше "Холостяк" Михайло Заливако розбурхав мережу постільним фото з Анною Богдан. Знімок викликав неоднозначну реакцію у шанувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХолостякМихаил Заливако