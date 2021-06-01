Після "Холостяка": Михайло Заливако та Анна Богдан розповіли про спільне життя

Після завершення проекту "Холостяк 11" головний герой Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан залишилися разом і дуже швидко стали жити разом. Для цього чоловік переїхав з Харкова до Києва. Тепер парі більше не потрібно ховатися і у відвертому інтерв'ю вони розповіли про перші спільні дні після переїзду, а також зізналися, як ласкаво називають один одного.

Михайло і Анна почали жити разом відразу після закінчення зйомок - вони прилетіли з Дубая. де знімався останній епізод, і почали шукати собі квартиру. Перший час їм доводилося ховатися. щоб не розкрити інтригу до закінчення шоу. Однак пара примудрилася з'їздити відпочити до Туреччини інкогніто.

Дівчина зізналася, що спочатку звикала до спільного життя з коханим.

"Мені було незвично, тому що я два роки не була у відносинах і два роки не жила з чоловіком", - поділилася Анна.

Михайло ж сказав, що він з цього приводу не переживав, а робив так, як йому хочеться.

"Я знав, чого мені хочеться, що я відчуваю і як це буде", - зазначив Заливако.

Холостяк підкреслив, що переїзд до Києва йому дався легко, хоч він і не любить це місто.

Також Богдан розповіла, що Заливако називає її Анною Володимирівною.

"Я не люблю всякі зайка, котик, рибка. Я завжди в таких випадках уявляю дуже велику жінку і маленького чоловіка", - зізнався Михайло.

Анна підписана в телефоні у обранця як емодзі перчика, а він у неї - Мішка.

Пара також розповіла, що вони знайшли в цих відносинах, чого у них не було раніше. Богдан дуже подобається, що вони з коханим разом готують.

"Ми разом готуємо. У мене такого ніколи не було у відносинах. Також те, що Міша не конфліктний хлопець. Мені це дуже подобається. Тому що в попередніх стосунках ми так лаялися, що навіть сусідні вулиці чули. З Мішею такого немає. Мені це шалено подобається", - поділилася дівчина.

Михайло став правильніше харчуватися завдяки коханій і відчуває її підтримку.

"Ми робимо все разом. Це прикольно, тому що це прискорює будь-який процес. Ми заодно. Плюс, я привчив себе снідати. Раніше я снідав о 2 годині дня. А зараз мій сніданок о 9-10. Аня контролить постійно, щоб я вранці воду пив. Або вітаміни", - розповів 11-й Холостяк.

Анна зазначила, що по-справжньому щаслива зараз.

"Я хочу Міші подякувати за всі емоції, які він мені подарував, і те, що він продовжує дарувати мені ці емоції. Я себе з Мішею відчуваю щасливою", - зізналася переможниця проекту.

Михайло Заливако та Анна Богдан насолоджуються спільним життям (фото: instagram.com/kanyeeebear)