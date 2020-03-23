Разом ми сила: Настя Каменських показала своє активне тренування для ідеальної фігури

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя пообіцяла шанувальникам регулярно записувати такі тренування

Настя Каменських продовжує виконувати обіцянки і з завидною регулярністю виходити в прямі ефіри під час домашньої ізоляції. Українська співачка днями пообіцяла шанувальникам, що під час карантину буде проводити онлайн-тренування на регулярній основі! Виконавиця у себе в сторіз підкреслювала, як складно буває вдома взяти себе в руки і змусити тренуватися. Але якщо цього не робити, то від малої рухливості зовсім скоро з'являться складочки на талії і стегнах. А щоб цього не сталося, слід щоранку займатися! Наприклад, з Настею.

Сьогодні, 23 березня, о 9:00 Каменських вийшла в обіцяний прямий ефір з шанувальниками. І провела для них онлайн-тренування.

“Доброго ранку! Як ви себе почуваєте? Сподіваюся, що ви всі здоровенькие. І сподіваюся, що ви сидите вдома. Це дуже важливо! Я бачила по новинах, що люди вирішили, що це якась розвага і влаштовують пікніки. І якщо чесно, мене просто вражає ця безтурботність. Тому я ще раз в сотий раз не перестаю говорити — треба сидіти вдома. Таким чином ми виженемо цей вірус. І зможемо якомога швидше порадіти цій весні, яка така красива", — звертається до фоловерів Настя.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Настя Каменських провела онлайн-тренування

Також Настя зазначила, що сьогодні вона прокинулася о 6:30 ранку. І встигла зробити собі сніданок і підготувала тренування. Справа в тому, що за тренування на 9 ранку проголосували саме підписники Насті під час онлайн-голосувалки. Настя також зазначила, що тренування їй допоміг розробити особистий тренер Андрій Хомицький.

Прокинувшись, Настя радить випити натщесерце склянку води.

А починаємо тренування обов'язково з розминки, щоб не отримати травми. Розминаємося зверху вниз — від голови до стоп. Потім Настя починає біг на місці. Це відмінний початок тренування, яке допомагає розігріти м'язи, розбудити все тіло.

Тренування від Насті проходила більше 40 хвилин! Так що якщо проводити його кожен день, то результат буде помітний вже через пару тижнів. А до літа можна буде натренувати заповітну "попу як у Кім".

“Разом ми сила! Тому зараз нам особливо важливо підтримувати один одного і мотивувати! Я знаю, що ви свідомо ставитеся до свого здоров'я та здоров'я інших і залишаєтеся вдома, хоч це і не легко. Коли я провела першу онлайн тренування з вами і отримала так багато фідбек, то зрозуміла, що хочу і буду продовжувати! Тому на період карантину МИ З ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМО ЗАЙМАТИСЯ РАЗОМ ! Я вже розробляю для вас програму тренувань з моїм тренером @khomytskyi_official. Будемо робити вам тонкі талії, пружні Кім, стрункі ніжки і підтягнуті ручки", — писала Каменських в попередньому пості.

Нагадаємо, раніше Каменських блиснула екстремальних декольте в трендовому образі на Голосі країни -10.