Разом підемо за Греммі: Каменських звернулася до українців

Настя Каменських запрошує працювати в її компанії Nice2CU

Настя Каменских, которая ранее поделилась со своими поклонниками "горячимим" пикантными фото, объявила о поиске сотрудников в собственную компанию Nice2CU. Популярная певица на своей странице в Instagram опубликовала пост с разъяснениями и указала амбициозную цель.

Звезда отметила, что вместе с командой хочет найти подходящего специалистов с опытом работы,с которым "будем вместе идти за Гремми".

Чтобы соответствовать требованиям Насти, соискатель должен быть хорошим профи, талантливым, смелым, амбициозным, старательным и даже перфекционистом.

Артистка добавила, что перечень вакансий и требований к кандидатам, а также электронная почта для отправки резюме - все на ее официальном сайте nkofficial.com.

Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях к сообщению подписчики Каменских бурно откликнулись на объявление, причем некоторые даже в ироничной форме:

"А для обычных смертных нет вакансий?"

"А что мне делать если я хочу попасть но у меня нет опыта работы и мне всего 18 лет?"

"10-летняя девочка такая как я подойдет?"

"Настька, я конечно все понимаю, но давайте разберем по пунктам! Вот например если взять первый - вам что, шахматист нужен ? Или второй - та не дай бог! Или третий - я ночью могу и на х*й послать, хотя нет, тогда вы придете";

"Ради Бога Настя! Возьми меня в подтанцовку? На худой конец в подпевку на БЭК вокал? Буду слушаться";

"А я уже подумал в президенты";

"Могу копать"...

Скрин комментариев: instagram.com/kamenskux

Как сообщалось ранее, недавно поклонники нещадно раскритиковали Настю Каменских за провокационное селфи.

Также мы писали о том, что Настя Каменских снялась в трендовом ярком розовом костюме с мини-юбкой под металлик, напоминающей образы из 80-х.

Напомним, ранее Каменских показалась перед поклонниками без косметикии в толстовке с экстравагантным принтом.

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Видео: РБК-Украина