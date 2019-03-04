Разом підемо за Греммі: Каменських звернулася до українців

Настя Каменських запрошує працювати в її компанії Nice2CU
Настя Каменских, которая ранее поделилась со своими поклонниками "горячимим" пикантными фото, объявила о поиске сотрудников в собственную компанию Nice2CU. Популярная певица на своей странице в Instagram опубликовала пост с разъяснениями и указала амбициозную цель.
Звезда отметила, что вместе с командой хочет найти подходящего специалистов с опытом работы,с которым "будем вместе идти за Гремми".
Чтобы соответствовать требованиям Насти, соискатель должен быть хорошим профи, талантливым, смелым, амбициозным, старательным и даже перфекционистом.
Артистка добавила, что перечень вакансий и требований к кандидатам, а также электронная почта для отправки резюме - все на ее официальном сайте nkofficial.com.
Фото: instagram.com/kamenskux
В комментариях к сообщению подписчики Каменских бурно откликнулись на объявление, причем некоторые даже в ироничной форме:
"А для обычных смертных нет вакансий?"
"А что мне делать если я хочу попасть но у меня нет опыта работы и мне всего 18 лет?"
"10-летняя девочка такая как я подойдет?"
"Настька, я конечно все понимаю, но давайте разберем по пунктам! Вот например если взять первый - вам что, шахматист нужен ? Или второй - та не дай бог! Или третий - я ночью могу и на х*й послать, хотя нет, тогда вы придете";
"Ради Бога Настя! Возьми меня в подтанцовку? На худой конец в подпевку на БЭК вокал? Буду слушаться";
"А я уже подумал в президенты";
"Могу копать"...
Скрин комментариев: instagram.com/kamenskux
Как сообщалось ранее, недавно поклонники нещадно раскритиковали Настю Каменских за провокационное селфи.
Также мы писали о том, что Настя Каменских снялась в трендовом ярком розовом костюме с мини-юбкой под металлик, напоминающей образы из 80-х.
Напомним, ранее Каменских показалась перед поклонниками без косметикии в толстовке с экстравагантным принтом.
Видео: РБК-Украина