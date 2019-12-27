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Разом відпрацювали 15 проектів: Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя та дитину

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Зараз ведуча разом з маленьким сином відпочиває на Балі

Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко трохи більше року тому стала мамою - ведуча народила синочка Михайла, якого вони з чоловіком Владом Топаловим люблять називати Майклом. Відсвяткувавши перший день народження малюка, вона разом з ним полетіла погрітися і розслабитися до океану - на райський острів Балі. Там артистка прекрасно проводить час, встигаючи насолодитися пляжним відпочинком з дитиною, займатися серфінгом і демонструвати ефектні купальники. На новому фото в своєму Instagram Регіна відображена у прозорій бірюзовій воді, тримаючи синочка на руках.

На ведучій смугастий купальник, вона ніжно пригорнула Майкла до себе і щасливо посміхається. У підпису молода мама зізналася, що дуже переживала, що її життя сильно сповільниться з народженням дитини, адже вона звикла весь час бути активною, багато працювати і часто подорожувати. Однак, за словами Тодоренко, вона змогла знайти баланс і поділилася своїм секретом.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Звідки береться ця божевільна любов??? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою. Я з тих дівчат, які люблять екстрим, люблять ризикувати життям, підкорювати гори і опускатися на дно океану так глибоко, де мало хто бував, люблю працювати цілодобово: сьогодні знімати рекламну кампанію в Італії, а через 12 годин вже бути на Балііі ловити хвилю. Як впихнути в таке життя дитини??? Як? Я дуже боялася, що перестану бути активною, що динаміка моїх пересувань моментально знизиться, що доведеться жертвувати улюбленою роботою, яка приносить дохід, боялася, що доведеться надовго залишати малюка на бабусь, Нянь і тд, АЛЕ!!!!!!!! Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезони #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах (про подорожі з малюком розповім трохи пізніше більш детально) , встигли «потягати тигра за хвіст» на сафарі, зловити хвилю з мамою на Балі, з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море, Перську затоку і поплавали в Індійському океані і ще багато всьогоооооо. Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!" - докладно розповіла задоволена Регіна.

Підписники навперебій захоплюються енергійністю Тодоренко і погоджуються з нею, що з дитиною цілком можна встигнути дуже багато.

  • Це точно, все встигається
  • Це 100% правда
  • Умничка. Моє захоплення
  • Клас.ви розумниця і красуня
  • Регіна, та ви просто вогнемет!
  • Яка милота
  • Точно! З дітьми ми сміливіше чтоли)
  • Відмінні слова
  • Так,з дітьми, цікавіше життя і приносить сенс)))
  • Регіна, захоплююся тобою
  • Які мені симпатичні такі матусі))) дай вам Бог здоров'я, сил і любові на нові звершення і перемоги!!!
  • Шикарні волосся, шикарна ви, синку диво
  • Крута фотка ))) так як, @reginatodorenko , подорожувати з дітьми?

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча також опублікувала яскраві кадри, на яких позує на пляжі в червоному в білий горошок сарафані і солом'яному капелюсі.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в бікіні блиснула апетитними формами на Балі.

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