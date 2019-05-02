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Разом назавжди: Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 15:56
Разом назавжди: Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з днем народження
Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Сьогодні Девіду Бекхему виповнюється 44 роки

Віторія та Девід Бекхеми – одна з найміцніших публічних пар. Незважаючи на випробування та періодичні труднощі, з якими стикаються подружжя, їх сім'я ось вже 20 років є справжнім взірцем відданості і любові. Вони познайомилися, ще коли футболіст починав завойовувати славу і визнання, Вікторія вже щосили блищала в світі шоу-бізнесу.

Але різниця в статусах не завадила знаменитостям одружитися і завести 4-х дітей. З тих пір багато чого змінилося, але теплота в їх відносинах залишилася колишньою. Кожен рік на всі свята як Вікторія, так і Девід зворушливо вітають один одного, виставляючи загальні фото, архівні знімки або просто приємні слова. Так, на 45-річчя Вікторії, яке вона відзначила 17 квітня, Девід опублікував її фото і написав: "З днем народження, мама. Вдалого дня! Ти того заслуговуєш, щоб тебе побалували маленькі Бруклін, Ромео, Круз, Харпер. І звичайно, я"...

Сьогодні, 2 травня, популярного футболіста виповнюється 44 роки. І Вікторія поспішила з відповідним постом.

Разом назавжди: Вікторія Бекхем зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Фото: instagram.com/VictoriaBeckham

Вона вибрала знімок, в якому укладено самий головний посил: у них з Девідом все відмінно всупереч недобрим чуткам про сварку в зірковому сімействі. Нагадаємо, кілька місяців тому численні ЗМІ знову заговорили про можливе розлучення Бекхемів. На фото видно руку футболіста з татуюваннями, де особливо явно виділяється слово "Вікторія". Зверху на руку дружина Вікторія поклала свою руку, прикрашену обручкою з великим каменем.

"З днем народження, Девід! Ти наше все. Ми так тебе любимо, Цілуємо...".

Фолловери Вікторії буквально засипали її пост сердечками і теплими коментарями. "Чудова пара", "Ви чарівні", "Ви наша улюблена пара", "З днем народження, Девід!", "Девід – такий чудовий батько і чоловік мрії будь-якої жінки", "Моя мета – побудувати таку сім'ю", "Ви такі солодкі", "Яка гарна сім'я"...

У своїх сторіз дизайнер показала підготовку до свята і гору подарунків, які вони підготували для Девід. "З днем народження, тато!", – написала вона на відео, де за кадром чути також дитячі голоси.

Нагадаємо, раніше до дня народження Вікторії Бекхем ми писали 10 уроків краси ікони стилю.

Також до цього Вікторія Бекхем показала улюблені моделі суконь з нової капсули.

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