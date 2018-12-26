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Разом із Мариною: актори "Дизель Шоу" зібралися разом для новорічній фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 18:53
Разом із Мариною: актори "Дизель Шоу" зібралися разом для новорічній фотосесії
Фото: колаж РБК-Україна

Артисти також анонсували додатковий концерт у Києві 27 лютого

Актори студії "Дизель Шоу" зібралися разом під новорічною ялинкою і знялися у святковій фотосесії. Теплий знімок опублікував артист Максим Неліпа на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах вони п'ють шампанське, а за своїми колегами з екрану монітора спостерігає Марина Поплавська, яка загинула в страшному ДТП.

Разом із Мариною: актори &quot;Дизель Шоу&quot; зібралися разом для новорічній фотосесії

Фото: facebook.com/NelipaMax

Учасники "Дизель Шоу" також анонсували свій новий додатковий концерт у Києві в Палаці "Україна" 27 лютого. Шоу називається "Марина з нами".

"Спасибі, любі шанувальники! Ми побачили, якими активними темпами ви купуєте квитки на Велике київське шоу 26 лютого, і прийняли рішення провести ще один, додатковий, концерт – 27 лютого! Тому що згодні: майже 4 000 місць у Палаці "Україна" – це здорово, але все одно мало! Ради, що хочете прийти до нас великими родинами, з друзями, батьками і колегами!

Отже, концерти "Дизель Шоу" – і 26, і 27 лютого! З різними програмами, щоб було цікаво!", - йдеться в публікації на Facebook-сторінці "Дизель Шоу".

Також дружина артиста "Дизель Шоу" Олександра Бережка Олена опублікувала в Instagram яскраве сімейне фото, на якому вони зі своїми маленькими синами Глібом і Лук'яном біля ялинки з подарунками.

Разом із Мариною: актори &quot;Дизель Шоу&quot; зібралися разом для новорічній фотосесіїФото: instagram.com/dizelstudio

Як повідомлялося раніше, нещодавно вперше після трагічної аварії актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов зіграв у виставі - він вийшов на сцену разом з артистами Театру "Квартет І".

Також ми писали про те, що артисти "Дизель шоу" вшанували пам'ять передчасно пішла колеги Марини Поплавської, яка загинула в страшному ДТП 20 жовтня цього року.

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Новини України фотосессияМарина ПоплавскаяДизель шоу
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