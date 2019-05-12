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"Разом - рік": Віка з "НеАнгелів" вперше заговорила про нового нареченого

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2019 - 09:47
"Разом - рік": Віка з "НеАнгелів" вперше заговорила про нового нареченого
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка відкрила завісу таємниці

Відео: YouTube/Світське життя

Українська співачка і учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха не так давно "засветила" свого нового нареченого. Це сталося під час поїздки дівчата в Італії в березні цього року. Вона розмістила в "сторіз" Instagram фото з чоловіком в авто (правда, в кадрі можна розгледіти тільки руку молодого чоловіка), і показала обручку на пальці. У програмі "Світське життя" зірка вирішила привідкрити завісу таємниці і трохи розповісти про свого обранця.

Так, Віка зазначила, що зустрічається з коханим більше року, але воліє поки його не показувати і не говорити про нього, адже, як відомо, щастя любить тишу.

&quot;Разом - рік&quot;: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; вперше заговорила про нового нареченого

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Я не хочу це наврочити, але щастя любить тишу", - заявила артистка, так і не назвавши навіть ім'я нареченого.

Її колега по дуету, співачка Слава Камінська зізналася, що молодий чоловік Вікторії зовні дуже привабливий.

"У неї все з нареченим добре, але вона нікому його не показує. Це дуже гарний хлопець", - розповіла виконавиця.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха в 2016 році розійшлася з нареченим, актором і каскадером Іваном Стрижаковим буквально перед весіллям. Причиною стала зрада молого чоловіка, яку співачка не змогла пробачити. З тих пір про її обранців нічого не було відомо широкій громадськості.

Раніше Вікторія з "НеАнгелів" показала смішне і зворушливе відео. У ролику її маленька племінниця Ліза танцює з подружкою під хіт гурту, намагаючись копіювати зірок.

До речі, нещодавно Вікторія Смеюха з гурту "НеАнгели" похвалилася унікальним подарунком - бусами, які зробила її племінниця Ліза .

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