Закохані і щасливі: Брітні Спірс захопила романтичним фото з молодим бойфрендом

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка в компанії хлопця вирушила на пляж

Брітні Спірс, стан якої останнім часом всерйоз схвилював шанувальників по всьому світу, вирішила показати, що з нею все в порядку. Так, співачка виклала в мережу зворушливе фото зі своїм бойфрендом. Закохана парочка вирушила на пляж на велосипедах. Спортивні, засмаглі, вони виглядають неймовірно щасливими і енергійними. Примітно, що Сем і Брітні знову одягли захисні маски на обличчя, навіть не дивлячись на те, що катаються удвох далеко від людей і на свіжому повітрі. Підпис до фото знаменитість додала вельми філософського змісту, поділившись також спогадами дитинства.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

«Ходити на пляж завжди так весело! Звичайно, ми всі дистанціюємося і носимо маски... Навіть на пляжі є почуття єднання, яке приносить мені спокій. Я відчуваю себе такою маленькою поруч з цим величезним водоймом... Це повертає мене в той час, коли мені було 6 років... У той момент, коли я прокинулася і вирішила бігти на пляж... Але це було і страшно, тому що ноги ось-ось зачеплять щось таке прекрасне... Я була так схвильована! Зв'язок, який я завжди відчуваю з жаром від сонця на моєму тілі... з'єднує мене з чимось набагато більшим, ніж я сама... І в той момент, коли ви відчуваєте приємний вітерець... це схоже на духовний досвід!

Мені подобається повертатися додому з золотистим загаром... думаючи тільки про шоколад або морозиво... і все ще з запахом масла для засмаги. Забавно, як дрібниці можуть так чіпати твою душу... Як плач новонароджених... Діти будують замки з піску. Бачити собак з їх сім'ями... Охочих кричати і виставляти себе дурнем і робити тисячу коліс... Але ти повинен зберігати холоднокровність! Лежачи і дивлячись на Бога в чистому блакитному небі... Може, нам усім варто поглянути вгору і спробувати почути і побачити послання, які Бог посилає нам, щоб ми могли ДОПОМОГТИ світу сьогодні... БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЄ ВАС ВСІХ ».

Співачка порадувала фанатів (фото: instagram.com/britneyspears)

Першим прокоментував фото хлопець співачки - Сем Асгарі. Він погодився з Брітні на всі 100%, а також залишив емодзі у вигляді сердечка. Решта шанувальники почали міркувати, що Спірс - дуже тонка натура. Багато за звичкою попросили її наступного разу дати знак, якщо вона в небезпеці. Але схоже, співачка почуває себе прекрасно в компанії свого хлопця. Сем виклав у себе на сторінці таке ж фото, зазначивши кохану дівчину.