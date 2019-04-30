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Закохані і щасливі: Алессандра Амбросіо показала рідкісні кадри з бойфрендом

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2019 - 15:27
Закохані і щасливі: Алессандра Амбросіо показала рідкісні кадри з бойфрендом
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна супермодель і її хлопець насолоджуються відпочинком

Алессандра Амбросіо завжди відкрито розповідає світові про як свої кар'єрні досягнення, так і про особисте життя. Так, минулої весни вона остаточно розлучилася з цивільним чоловіком, з яким її пов'язували 13 років відносин і двоє дітей – бізнесменом Джеймі Мазуром. А вже влітку поринула в роман з засновником італійського бренду одягу Alanui Ніколо Одді.

Папараці те й діло заставали пару за спільними прогулянками, де вони цілувалися, обнімалися і всіляко демонстрували свої почуття одне до одного. Втім, і офіційні виходи в світ вони почали здійснювати практично відразу. Схоже, у пари і донині панує гармонія. Так, Ніколо супроводжував свою кохану в поїздці в Тайвань, де відбулася презентація нової лінії люксового бренду Omega.

А днями супермодель поділилася цілою серією знімків з коханим. По всій видимості, вихідні у них пройшли тихо і по-сімейному затишно.

Закохані і щасливі: Алессандра Амбросіо показала рідкісні кадри з бойфрендом

Алессандра Амбросіо і Ніколо Одді (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра і Ніколо насолоджувалися сонцем, відпочинком і один одним.

"Легко, як недільного ранку", – написала бразильська красуня. До речі, в цей раз колишній "ангел" Victoria's Secret, яка практично живе в купальнику, одягла незвичне для шанувальників вбрання: смугастий джемпер і чорно-білу хустину з принтом. Її бойфренд також був у білому светрі.

Алессандра Амбросіо

Супермодель Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А наступний пост Алессандра присвятила дню народження Ніколо. Під фото, де вони сміються і обіймаються, вона написала: "З днем народження, Amore mio! Я тебе люблю безмірно"...

Закохані і щасливі: Алессандра Амбросіо показала рідкісні кадри з бойфрендом

Алессандра Амбросіо і Ніколо Одді (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники тут же засипали пару лайками, сердечками і теплими коментарями. "Ідеальна пара", "Ви такі гарні...". У сторіз модель опублікувала відео з вечірки. Іменини вони відзначали в тісному сімейному колі з дітьми Алессандри. Вони веселилися, задував свічки і співали пісні. "З днем народження, любов моя", – підписала кожне з них 38-річна знаменитість.

До речі, сам Ніколо на своїй сторінці в Instagram не сильно активний. Але, тим не менш, рідкісні пости присвячені в основному саме Алессандрі. Він ніжно привітав її з днем народження, яке було 11 квітня, а також опублікував спільне фото з пляжу, яке підписав коротко і ясно: "Моя любов".

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо спокусила пляжними знімками в крихітному бікіні і морському піску.

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