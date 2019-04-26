ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лялечка: Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в кокетливому платті

Lite » Мода 26.04.2019 - 16:25
Лялечка: Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в кокетливому платті
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель вирушила у Тайвань на презентацію Omega

38-річна супермодель Алессандра Амбросіо, яка привчила численних шанувальників до максимально оголених пляжних образів, нарешті внесла гламурну нотку на свою Instagram-сторінку. Супермодель і колишній "ангел" Victoria's Secret поділилася образом з останнього світського виходу – презентації жіночій лінії годин Omega, яка пройшла напередодні в Тайвані.

Для вечірки вона вибрала бежеву сукню на одне плече з осінньо-зимової колекції австралійського бренду Zimmermann. Родзинка наряду – довгі пишні рукави у вікторіанському стилі, безліч невеликих бантів і асиметричний крій.

Алессандра Амбросіо

Стильна Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Щільно облягає фігуру і складається з присобранных шматків тканини, воно вигідно підкреслило тонку талію, тендітні плечі і бездоганні ноги супермоделі. Доповнили look витончені босоніжки на величезній шпильці, браслет і годинник Omega, а також невеликі сережки. Волосся красуня виклала у високий хвіст, випустивши кілька пасом, а макіяж їй зробили в нейтральних відтінках з акцентом на очі.

Образ вийшов "невагомим", урочистим і кокетливим. У своєму акаунті вона виставила 2 фото: поблизу і в повний ріст і напіла: "Тайванський гламур".

Лялечка: Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в кокетливому платті

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сторінка супермоделі тут же вибухнула численними емоційними коментарями. "Яка гарненька дівчинка", "Цей образ просто неймовірний", "Вона абсолютно чудова, надзвичайна, геніальна", "Вогонь", "Як ти прекрасна, любов моя", "Надзвичайно красива", "Неймовірні ноги", "О боже, королева", "Приголомшлива і казкова, як завжди, Королева", "Ви приголомшлива жінка, неймовірно...", "Чудове плаття, великоплепная Алессандра"...

До речі, в столиці Тайваню популярна модель прибула разом зі своїм бойфрендом – засновником італійського бренду Alanui – Ніколо Одді. Перед вечіркою папараці встигли сфотографувати закоханих на прогулянці. Обидва в спортивних костюмах, вони ніжно трималися за руки і жваво щось обговорювали.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо спокусила пляжними знімками в крихітному бікіні і морському піску.

Також дивіться: Буде спекотно: 10 кроків до ідеального пляжного образу від супермоделі Алессандри Амбросіо (відео)

В червоному топі і джинсах: вічно молода Сінді Кроуфорд блищить в Майамі Новий "ангел" Victoria's Secret блиснула апетитними формами в бікіні
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся