Лялечка: Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в кокетливому платті

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель вирушила у Тайвань на презентацію Omega

38-річна супермодель Алессандра Амбросіо, яка привчила численних шанувальників до максимально оголених пляжних образів, нарешті внесла гламурну нотку на свою Instagram-сторінку. Супермодель і колишній "ангел" Victoria's Secret поділилася образом з останнього світського виходу – презентації жіночій лінії годин Omega, яка пройшла напередодні в Тайвані.

Для вечірки вона вибрала бежеву сукню на одне плече з осінньо-зимової колекції австралійського бренду Zimmermann. Родзинка наряду – довгі пишні рукави у вікторіанському стилі, безліч невеликих бантів і асиметричний крій.

Стильна Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Щільно облягає фігуру і складається з присобранных шматків тканини, воно вигідно підкреслило тонку талію, тендітні плечі і бездоганні ноги супермоделі. Доповнили look витончені босоніжки на величезній шпильці, браслет і годинник Omega, а також невеликі сережки. Волосся красуня виклала у високий хвіст, випустивши кілька пасом, а макіяж їй зробили в нейтральних відтінках з акцентом на очі.

Образ вийшов "невагомим", урочистим і кокетливим. У своєму акаунті вона виставила 2 фото: поблизу і в повний ріст і напіла: "Тайванський гламур".

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сторінка супермоделі тут же вибухнула численними емоційними коментарями. "Яка гарненька дівчинка", "Цей образ просто неймовірний", "Вона абсолютно чудова, надзвичайна, геніальна", "Вогонь", "Як ти прекрасна, любов моя", "Надзвичайно красива", "Неймовірні ноги", "О боже, королева", "Приголомшлива і казкова, як завжди, Королева", "Ви приголомшлива жінка, неймовірно...", "Чудове плаття, великоплепная Алессандра"...



До речі, в столиці Тайваню популярна модель прибула разом зі своїм бойфрендом – засновником італійського бренду Alanui – Ніколо Одді. Перед вечіркою папараці встигли сфотографувати закоханих на прогулянці. Обидва в спортивних костюмах, вони ніжно трималися за руки і жваво щось обговорювали.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо спокусила пляжними знімками в крихітному бікіні і морському піску.

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