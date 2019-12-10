"Закохана жінка": Кароль здивувала фанатів звабливими фото

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Зірка виклала знімки, на яких позує в елегантному вбранні

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто балує фанатів своїми сміливими фото. На цей раз вона виклала на сторінку в Instagram колаж з двох знімків, на яких позує в білій шовковій сукні в підлогу.

Елегантне вбрання зірки оголює її спину, а сама Тіна кокетливо посміхається фотографу. Волосся зірки спускаються по плечах. Образ Кароль доповнила її фірмова червона помада і лаконічні сережки-кільця.

Судячи з усього, кадр був зроблений в коридорі одного з готелів.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Це фото як завжди оцінили її віддані шанувальники:

Закохана жінка - красива жінка!

Секс!

Яка богиня!

Найпрекрасніша дівчинка у світі! Це Тіна Кароль! Ангел на планеті!

Фігура бомбезна!

Скришот: instagram.com/tina_karol

Скришот: instagram.com/tina_karol

Скришот: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Кароль здивувала фанатів чуттєвим фото. Одного разу зірка зізналася, що в її Instagram немає знімків, які б вона вважала занадто відвертими.

Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.

Коли Катя Осадча запитала: "Між вами все ще залицяння або вже роман?", Кароль зам'ялася, а Dan Balan сміливо відповів: "Звичайно, так, роман! Роман написаний рукою генія".

Зазначимо, що остаточним приводом для чуток про роман Кароль і Балана став їх нещодавній виступ на M1 Music Awards. Під час музичної премії пара в один мікрофон зворушливо виконала композицію "Додому". Губи Тіни і Дана були буквально в міліметрі один від одного.