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"Закохана жінка": Кароль здивувала фанатів звабливими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 16:39
"Закохана жінка": Кароль здивувала фанатів звабливими фото
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Зірка виклала знімки, на яких позує в елегантному вбранні

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто балує фанатів своїми сміливими фото. На цей раз вона виклала на сторінку в Instagram колаж з двох знімків, на яких позує в білій шовковій сукні в підлогу.

Елегантне вбрання зірки оголює її спину, а сама Тіна кокетливо посміхається фотографу. Волосся зірки спускаються по плечах. Образ Кароль доповнила її фірмова червона помада і лаконічні сережки-кільця.

Судячи з усього, кадр був зроблений в коридорі одного з готелів.

&quot;Закохана жінка&quot;: Кароль здивувала фанатів звабливими фотоТіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Це фото як завжди оцінили її віддані шанувальники:

  • Закохана жінка - красива жінка!
  • Секс!
  • Яка богиня!
  • Найпрекрасніша дівчинка у світі! Це Тіна Кароль! Ангел на планеті!
  • Фігура бомбезна!

&quot;Закохана жінка&quot;: Кароль здивувала фанатів звабливими фото

Скришот: instagram.com/tina_karol

&quot;Закохана жінка&quot;: Кароль здивувала фанатів звабливими фото

Скришот: instagram.com/tina_karol

&quot;Закохана жінка&quot;: Кароль здивувала фанатів звабливими фото

Скришот: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Кароль здивувала фанатів чуттєвим фото. Одного разу зірка зізналася, що в її Instagram немає знімків, які б вона вважала занадто відвертими.

Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.

Коли Катя Осадча запитала: "Між вами все ще залицяння або вже роман?", Кароль зам'ялася, а Dan Balan сміливо відповів: "Звичайно, так, роман! Роман написаний рукою генія".

Зазначимо, що остаточним приводом для чуток про роман Кароль і Балана став їх нещодавній виступ на M1 Music Awards. Під час музичної премії пара в один мікрофон зворушливо виконала композицію "Додому". Губи Тіни і Дана були буквально в міліметрі один від одного.

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