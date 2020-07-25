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Закохана: Настя Каменських заспівала чуттєву пісню і потрясла заявою (відео)

Субота 25 липня 2020 12:55
Закохана: Настя Каменських заспівала чуттєву пісню і потрясла заявою (відео)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Анна Кисельова

Настя Каменських володіє іспанською мовою і виконує на ньому пісні

Відома українська співачка Настя Каменських стала першою українською співачкою, пісні якої стали хітами в Латинській Америці. Пов'язано це з тим, що артистка обожнює іспанську мову, і з радістю сама співає іспанською. Однією з найулюбленіших пісень цією мовою виконавиця поділилася у своєму профілі в Instagram. Спеціально для свого мікроблогу артистка дуже чуттєво і ніжно виконала пісню.

Настя Каменських не соромиться розповідати про свої музичні уподобання і демонструвати свої навички на публіці. Не так давно артистка опублікувала відео, на якому спародіювала голос Брітні Спірс, Шер і Шакіри. Сказати, що це круто – не сказати нічого, підкреслили її шанувальники в блозі.

Зараз же артистка поділилася виконанням однієї з улюблених пісень і подякувала автору за її створення.

"Una canción impresionante! Me enamoré de la canción desde la primera escucha! Gracias por tu creatividad! ¡Eres genial! (Чудова пісня! Я закохалася в пісню з першого прослуховування! Дякую за твою творчість! KIM LOAIZA, ти чудова! – ред.)", - написала артистка.

Також Каменських зізналася, що закохана в пісню.

"Обожнюю цю пісню! Закохана в її чуттєвість і мотив. І думаю, кожен знайде в ній рядки про себе", - додала виконавиця.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику.

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