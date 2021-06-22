Володимир Остапчук з дружиною відпочили в Чорногорії: яскраві фото і відео

Так, Христина виклала добірку барвистих знімків з пейзажами Чорногорії. А на одному з фото чоловік підхопив її на руки, а дівчина ніжно обіймає його за шию. На ній - довга червона сукня, солом'яний капелюшок і сонцезахисні окуляри.

Горняк розповіла, що країна приємно вразила їх своєю мальовничістю.

"Люблю нашу пару за спонтанність. Одним вечором сидячи за вечерею ми вирішили злітати на 5 днів в Чорногорію. Відкрили booking, побачили красиві готелі, надихнулися. Відкрили сайти з орендами авто, знайшли червоний Mini Cooper і ще раз надихнулися. Взяли квитки!! І далі чекали нашу поїздку. Але ми навіть не могли очікувати, що Чорногорія така привітна, така смачна і красива країна", - розповіла дружина шоумена.

Христина Горняк показала яскраві фото з відпочинку з чоловіком у Чорногорії (фото: instagram.com/kristygor)

Далі вона поділилася деякими деталями і корисними порадами щодо відпочинку в Чорногорії.



"Спочатку ми жили в Которі, відмінний готель. З супер сервісом і смачним рестораном. Море чисте, але холодне. Так як ми взяли автомобіль, то з першого ж дня почали подорожувати по Montenegro, заїжджаючи в кафе по дорозі і скуштуючи смачну їжу. У локал ресторанчиках ціни трохи дешевше, ніж в готелях. Скрізь, куди б не приїхали, є платні парковки, з цим важливо не жартувати, так як працюють евакуатори і штрафи від 100 євро. Відвідавши Старе місто Котора, ми були знову ж таки в захваті і під враженням. Також з'їздили на вечерю в Porto Montenegro. Гарно. Стильно. Дорожче, чек на 4 людини в ресторані з 2 пляшками місцевого вина становив близько 300 євро. Їздили ми і в Budva, ну ок, але не вау", - повідала про їхню подорож Христина.



Нотаріус запропонувала свої варіанти, що варто відвідати в цій країні:



Устричні ферми, ми були на маленькій без шику і гламуру, дуже автентичною, прямо біля ресторану Starij Mlini. Ціна на устриці від 2 євро. Наливають вино і місцеву горілку ( не ризикнули).



Прогулянка на катері, рекомендуємо. нам вистачило 1,5 години. З вином і купанням. Чистий кайф, Ціна 90 євро.



Perast, неймовірно красивий куточок, варто прогулятися. Там ресторан Conte рекомендуємо . Вид, їжа!



В останній вечір ми пішли в ресторан Verige 65, вважаю чисто туристичним місцем, з не сильно смачно, як для мене. Вид як і скрізь шикарний.



Беріть машину, катайтеся і просто насолоджуйтеся видами і заходами, і точно закохаєтеся. А ми вже вирішили, що точно повернемося", - додала вона.