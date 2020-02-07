Володимир Остапчук зачитає реп під час четвертого ефіру сліпих прослуховувань шоу Голос країни-10

Володимир Остапчук (фото: 1+1)

Голос країни-10 продовжує вражати сильними голосами і незвичайними тембрами

Цієї неділі, 9 лютого, о 21.00 на телеканалі «1+1» під час ліпих прослуховувань на Голосі країни-10 на сцену вийде телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, а також співаючий фермер, який раніше був відомий під сценічним ім’ям травесті-діва Урсула. Учасниками вокального шоу стають жителі не лише України, а й усього світу, а на кастинги приходять представники найрізноманітніших професій, серед яких і зірки українського шоу-бізнесу.

Так, вже цієї неділі на глядачів і тренерів чекатиме несподіваний сюрприз – серед учасників сліпих прослуховувань вони побачать телеведучого і шоумена Володимира Остапчука. На сцені головного вокального шоу країни він зачитає американський реп, чим неабияк здивує тренерів, адже цей музичний жанр учасники на шоу обирають нечасто. Чи зможе Володимир розвернути бодай одне червоне крісло, та які ще несподіванки підготував для глядачів, дізнаємось у неділю.

Ася Хорошун

У новому випуску проекту також на сцену сліпих прослуховувань вийде 24-річна Ася Хорошун, яка працює прибиральницею за тваринами в цирку. «Для того, щоб займатися музикою, мені потрібні гроші, тому я працюю на багатьох роботах, і одна з них – прибиральниця в цирку. Я допомагаю дивитися за тваринками, годувати їх та прибирати їхні клітки. Згодом я зрозуміла, що сучасний цирк – він може і має бути без тварин. У мене є мій голос і моя маленька мрія, відчуваю, що на Голосі країни моя зірка може засяяти» -каже Ася. Чи вдасться їй розгорнути тренерські крісла, глядачі дізнаються вже цієї неділі.

Олександра Сиркашева

На сцену головної битви епохи вийде й 18-річна Олександра Сиркашева, яка п’ять років тому сміливо виборювала перемогу на сцені «Голос. Діти»: «Тоді я була у команді Потапа і саме тоді зрозуміла, що мені потрібна велика сцена, я не можу без неї жити. Тепер я хочу знову заявити про себе та показати усім, що моє місце саме тут». На сліпі прослуховування дівчина обрала пісню NK – «Обіцяю» . Чи зможе вона розвернути тренерські крісла у ювілейному сезоні, та чи впізнає ПТП свою колишню вихованицю - вже у неділю.

Юрій Самовілов

Спробує вразити тренерів своїми вокальними здібностями й 27-річний Юрій Самовілов, який тривалий час працював сценаристом розважальних проектів «Танці з зірками» та Голос країни. Хлопець давно мріяв вийти на сцену вокального шоу як учасник, і вирішив спробувати свої сили на десятому ювілейному сезоні: «Ти завжди дивишся, як люди виходять, як вони переживають, і думаєш про те, що ти міг бути на їхньому місці. Я бачив цю сцену тисячі разів, але весь час її обходив. Зараз мені доля дала дуже великий шанс змінити все, і хочеться цю можливість не впустити, а використати на максимум». На сцені Юрій виконає легендарний хіт «Englishman in New-York», та чи зможе розвернути червоні крісла, дізнаємось вже цієї неділі.

На глядачів та тренерів чекатиме ще один яскравий учасник сліпих прослуховувань – 33-річний Артем Семенов. Хлопець почав займатися вокалом з дитинства, кілька років співав у дуеті «DejaVu», а потім почав виступати сольно в образі травесті-діви під псевдонімом Урсула, від якого згодом відмовився. Останні кілька років Артем займається господарською діяльністю, має велику ферму та власноруч виготовляє молочну продукцію. На проект прийшов, аби знову заявити про себе: «Творчій людині завжди хочеться бути почутою, я готовий до експерименту та відродження на Голосі країни. Чи допоможе йому попередній досвід вразити тренерів і розвернути крісла дізнаємось вже у неділю.

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Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

Дивіться Голос країни кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».