Vlad Darwin запустив авторський проект – гострі теми сучасності в PRO:WIDER (ВІДЕО)

«PRO:WIDER – це ще одна сторона мого життя. Мета даного проекту – ділитися тим, що стало корисним і знаковим для мене, а також відкрити для своєї аудиторії нових людей-провайдерів, які змінили мої погляди. Останні кілька років я багато вчився. На пошук нових знань мене штовхнула особиста криза – як у творчості, так і в стосунках. Інформація, яку я збирав з різних джерел, стосувалася розкриття потенціалу людини, пошуку точки опори в собі. Я впевнений, що зараз, під час тотальної нестабільності, ці знання можуть стати в пригоді багатьом. Крім того, мені подобається висвітлювати теми, які чіпляють за живе – реалізація, відносини, гроші, подолання дитячих травм, духовність, наше з вами спільне майбутнє», – розповів про свій новий проект Влад Дарвін.