"Смачно однозначно": Фреймут поділилася рецептом улюбленої страви своїх дітей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча поділилася секретами приготування простої та ситної страви

Популярна телеведуча Ольга Фреймут розповіла про улюблену страву своїх дітей і поділилася її рецептом з підписниками в Instagram.

Виявилося, що фірмовою стравою зірки є запечена галицька картопля. На знімку ведуча відображена під час процесу приготування. Її фани відзначили, що навіть в домашній обстановці Фреймут виглядає бездоганно.

"Коли є хвилинка, люблю готувати. Печена галицький картопля - улюблениця серед моїх малюків. А вчора у нас вдома святкували дитячий Різдвяник - з подарунками та колядками. Бажаю і вам насолоджуватися передсвятковим настроєм", - написала вона.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Підписники знаменитості навперебій почали просити у її рецепт сімейної страви, і Ольга охоче ним поділилася.

"Картоплю потрібно вибрати для запікання. Порізати великими шматками (як на моєму фото), зварити ледь трохи, щоб був "al dente". Між тим духовку розігріти до 200 градусів. Картоплю висипати в друшлак. Посолити морською сіллю і облити олією. На деко постелити фольгу. Викласти картоплю, я ще помідори на гілочці кладу. І запікаю все, не загортаючи фольгою, до рум'яної скоринки. Приємного апетиту", - детально описала процес приготування свого кулінарного шедевру зірка.

"Смачно однозначно! Теж так роблю з картоплею", "Чудено виглядаєте. Так затишно, по-домашньому", "Справжня господиня", - хвалили телеведучу комменатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/freimutolia)

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут розповіла про секрети по догляду за шкірою після 35 років.

Також Фреймут показала новорічну ялинку в своєму будинку і поділилася цікавими сімейними традиціями.

Треба зазначити, чо Ольга Феймут видала книгу під назвою "Про любов", куди ввійшли маловідомі твори авторів зі світовим ім'ям.

Відео: РБК-Україна