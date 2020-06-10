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Як у вас смачно і багато всього: Регіна Тодоренко показала, що їсть на сніданок

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Шанувальники оцінили різноманітність і багатство столу телеведучої

Регіна Тодоренко радіє послабленню карантину, адже тепер можна відправлятися на прогулянки з синочком і за межі своєї ділянки. Телеведуча регулярно ділиться новинами та фото зі свого життя з шанувальниками в мережі і розповідає про успіхи Майкла, якому нещодавно виповнилося 1,5 роки. А на новому кадрі в своєму Instagram зірка показала, як виглядає її сніданок, неабияк вразивши фоловерів.

На знімку 29-річна Регіна сидить за накритим столом у білій футболці. Волосся вона зібрала в хвіст, а на її обличчі немає ні краплі макіяжу. А от різноманітність їжі на столі вражає - там є і миски з ягодами, і апетитні круасани, і горішки, і різні солодощі.

"Доброго ранку", - лаконічно підписала пост знаменитість.

Регіна Тодоренко показала свій ідеальний смачний сніданок (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі оцінили сніданок Тодоренко і зазначили, що з таким столом ранок справді добрий.

  • Загурчало зазвучало в животику! Піду теж перекушу.
  • Як у вас смачно і багато всього
  • Красуня
  • Як смачно... А я на дієту сіла
  • Дуже класно, хороший смак
  • Правильний сніданок від Регіни
  • З таким столом, воно не може бути не добрим
  • З таким класним набором на сніданок, ранок, дійсно, має стати гарним початком відмінного дня
  • Які смачні страви на столі, обожнюю круасани на сніданок
  • Регіна ви дуже позитивна і добра!Спасибі,що ділитесь!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше квітуча Регіна Тодоренко влаштувала майстер-клас по садівництву і посадці овочів в цікавому відео.

Автор: Lite

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