Куди вам вставили мотор? Квітуча Регіна Тодоренко влаштувала майстер-клас по садівництву

Регіна Тодоренко показала на відео, як займається посадкою помідорів
Регіна Тодоренко після гучного скандалу через своє некоректне висловлювання про домашнє насильство дала шанувальникам більш приємний привід посперечатися і подискутувати - цього разу щодо нового захоплення зірки. Мова йде про садівництво, до якого призвичаїлася телеведуча і мандрівниця.
Зірка тревел-шоу "Орел и решка" показала відео, як вона займається посадкою помідорів в саду.
Регіна зняла весь процес на камеру під веселу музику й опублікувала ролик у своєму Instagram.
29-річна господиня в помаранчевому легкому реглані та джинсах в чоботях влаштувала справжній майстер-клас з посадки овочів і зізналася, що користувалася рекомендаціями дідуся в цьому відповідальному занятті.
Відео: Регіна Тодоренко показала, як садити помідори
Сонячна, квітуча та усміхнена Тодоренко перетворила рутинне заняття на справжнє видовище.
"Посадка помідорів Черрі. Спасибі дідусю за підказки! Ви вже теж почали засаджувати підвіконня?" - запитала знаменитість у своїх фанів.
Регіна Тодоренко зайнялася посадкою помідорів (Фото: скрін відео instagram.com/reginatodorenko)
У мережі відразу ж обсипали знаменитість і компліментами за енергійність і тягу до садівництва, з рецептами та порадами, як краще і правильніше це робити.
Фото: скрін коментарів instagram.com/reginatodorenko
Раніше ми писали про те, що Тодоренко поскаржилася на несправедливість під час роботи з Могилевською.
Нагадаємо також, що нещодавно Регіна Тодоренко вперше розповіла про проблеми у своїй родині та реакцію Влада Топалова на скандал навколо її імені.
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Автор: Styler