"Смачна пампушка": Настя Каменських заворожила апетитними формами в "хижому" купальнику

Потап і Настя все ще насолоджуються весільною подорожжю
Потап і Настя Каменських продовжують ніжиться під жарким турецьким сонцем. Нагадаємо, що пара досі відпочиває в туристичному Кемері, Туреччина. Саме тут вони проводять свій медовий місяць. На узбережжя Середземного моря зіркова пара вирушила через день після весілля, яка відбулася 23 травня. Цікаво, що при цьому у весільну подорож з Потапом і Настею відлетіли також дві подруги Каменських. Серед яких – дружина Позитива з групи "Время и Стекло" Анна Завгородня.
Кожен день Потап і Настя публікують у своїх соцмережах різні фото і відео. Це можуть бути як унікальні фото з весілля, так і знімки з відпочинку. Звичайно ж, найбільш активна саме Настя.
Так, на своїй instagram-сторінці Каменських поділилася з багатотисячною армією шанувальників новим "соковитим" фото. На знімку апетитна Настя позує у вже знайомому нам закритому купальнику з "хижим" принтом – тренд цього сезону.
Фото було зроблено на яхті, на фоні морських пейзажів. Волосся співачки розлітаєтьсяпо вітру. Зазначимо, що раніше Потап і Настя показали ще більше пристрасних емоцій зі своєї яхт-прогулянки.
Апетитна Настя Каменських у леопардовому купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Каменських також поспішили залишити захоплені відгуки:
До речі, дуже багато шанувальників Потапа і Насті кожен раз уточнюють, а чи не вагітна Каменських. Або ж бажають їм якнайшвидшого поповнення в родині.
І справді, під час відпочинку Потап з Настею те й діло публікують фото і відео з келихами алкоголю в руках.
Щасливі Потап і Настя Каменських під час весільної подорожі в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила мережу до сліз поцілунком з Потапом. Співачка написала великий пост-визнання. Настя відверто розповіла, чому так довго приховувала свої відносини з Потапом. А також щиро побажала кожному випробувати такі почуття особисто.
Також до цього Потап і Настя зворушили мережуроманичными фото, зробленими на пірсі на тлі призахідного сонця.