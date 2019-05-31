"Вкусная пампушка": Настя Каменских заворожила аппетитными формами в "хищном" купальнике

Потап и Настя Каменских продолжают нежится под жарким турецким солнцем. Напомним, что пара до сих пор отдыхает в туристическом Кемере, Турция. Именно здесь они проводят свой медовый месяц. На побережье Средиземного моря звездная пара отправилась через день после свадьбы, которая состоялась 23 мая. Интересно, что при этом в свадебное путешествие с Потапом и Настей улетели также две подруги Каменских. Среди которых – жена Позитива из группы "Время и Стекло" Анна Завгородняя.

Каждый день Потап и Настя публикуют в своих соцсетях различные фото и видео. Это могут быть как уникальные фото со свадьбы, так и снимки с отдыха. Конечно же, наиболее активна именно Настя.

Так, на своей instagram-страничке Каменских поделилась с многотысячной армией поклонников новым "сочным" фото. На снимке аппетитная Настя позирует в уже знакомом нам закрытом купальнике с "хищным" принтом – тренд этого сезона.

Фото было сделано на яхте, на фоне морских пейзажей. Волосы певицы разлетаются на ветру. Отметим, что ранее Потап и Настя показали еще больше страстных эмоций со своей яхт-прогулки.

Аппетитная Настя Каменских во леопардовом купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских также поспешили оставить восторженные отзывы:

"Вот, по-настоящему красивая девушка!"

"Ах, эти волосы!"

"Как же красиво!"

"Настюша, ты красавица, и прекрасный человек. Будь счастлива и любима, ты достойна этого, пусть Бог хранит твое счастье и любовь"

"Вкусная пампушка"

"Потапу повезло! Классная!"

"Какая же вы Красивая!"

"Эх, красотка какая! Счастья Вам"

Кстати, очень многие поклонники Потапа и Насти каждый раз уточняют, а не беременна ли Каменских. Или же желают им скорейшего пополнения в семье.

"Удачи вам. Ждем новостей о продолжении рода"

"А не беременна ли Настя?"

"Настюша, вы наверное немножко беременны? Счастья вашей семье!"

"Как она может быть беременная? Если она с алкоголем в руках почти на каждом фото! И на свадьбе была прилично пьяненькая!)" – отмечают некоторые.

И правда, во время отдыха Потап с Настей то и дело публикуют фото и видео с бокалами алкоголя в руках.

Счастливые Потап и Настя Каменских во время свадебного путешествия в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала сеть до слез поцелуем с Потапом. Певица написала большой пост-признание. Настя откровенно рассказала, почему так долго скрывала свои отношения с Потапом. А также искренне пожелала каждому испытать такие чувства лично.

Также до этого Потап и Настя растрогали сеть романичными фото, сделанными на пирсе на фоне заходящего солнца.