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Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму "Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 17:11
Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму "Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг"
Фото: Кирило Авраменко

На екранах мережі кінотеатрів «Оскар» фільм «Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг» стартує з 27 лютого 2020 року.

26 лютого у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра фільму «Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг».

Першими стрічку побачили: Соломія Вітвіцька, Тоня Ноябрьова, Ольга Шурова, Ахтем Сейтаблаєв, Олексій Дівєєв-Церковний, Денис Іванов, Данило Бєлих, Анастасия Даугулє, Олексій Тритенко, Вячеслав Соломка, Олена Смірнова та багато інших.

Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг — про фільм

Український трейлер

Це історія однієї акторки, зірки Французької Нової Хвилі — Джин Сіберг. Вона не була схожа на інших представниць своєї професії, адже мало хто в 60-і роки ХХ століття виступав за права темношкірих, крім. Сіберг була з тих активісток, хто готовий був віддати всю себе заради справедливості. Чим же це обернеться для її кар'єри і життя?

Зіркові гості прем'єри

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Соломія Вітвіцька

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Тоня Ноябрьова

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Ахтем Сейтаблаєв

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Ольга Шурова

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Олексій Дівєєв-Церковний

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Анастасія Даугуле

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Слава Соломка

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Олексій Тритенко

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Олена Смирнова

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Даша Коломієць

Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму &quot;Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг&quot;

Данило Білих

Фото: Кирило Авраменко

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