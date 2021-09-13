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Віталій Козловський вперше публічно розповів про трагічну втрату: "Бог щось знає"

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Понеділок 13 вересня 2021 18:34
Віталій Козловський вперше публічно розповів про трагічну втрату: "Бог щось знає" Віталій Козловський з батьком (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
Автор: Анна Шиканова

Популярний співак Віталій Козловський зізнався, що нещодавня смерть батька змінила його ставлення до багатьох речей у житті. Але про втрату рідної людини зараз говорити артисту дуже важко…

Своїми емоціями та переживаннями Козловський поділився у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"Я досі переживаю це. Тато був для мене дуже близькою людиною. Я щасливий, що він останній рік-півтора свого життя прожив у великому щасті й для себе. Він був в коханні, з коханою жінкою. Я змінив ставлення до багатьох речей в житті після смерті тата", - говорить Козловський.

Віталій Козловський вперше публічно розповів про трагічну втрату: &quot;Бог щось знає&quot;Віталій Козловський з батьком (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Зауважимо, що досі невідомо, що стало причиною смерті Віталія Сергійовича. Сам співак також не говорить про це.

"Я так не хочу про це говорити, подробиці не буду озвучувати. Мені ще дуже важко про це казати. Я щасливий, що у мене зараз так багато роботи, от Бог щось знає, відчуває що і в який момент тобі потрібно. Я міг певний час сидіти без роботи, а після того, як тато мене покинув, роботи стало дуже багато, концертів стало багато. І для мене це стало спасінням", - зізнався Віталій.

Віталій Козловський вперше публічно розповів про трагічну втрату: &quot;Бог щось знає&quot;Віталій Козловський з батьком (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Нагадаємо, про смерть батька Віталія Козловського стало відомо в середині серпня цього року. Чоловік покинув цей світ 15 серпня у віці 74 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Козловський відверто розповів про помилки молодості й орієнтацію.

А також розповідали про те, що Гросу раптово висловилася про роман з Козловським.

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Віталій Козловський
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