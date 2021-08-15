"Сьогодні дуже важкий день": у Віталія Козловського сталося страшне горе в сім'ї
Віталій Козловський поділився з українцями своїм горем - артист втратив батька, Віталія Сергійовича. Татові артиста було 74 роки років, і судячи з усього вони були дуже близькі.
Про тяжку втрату і переживання 36-річний Козловський написав на своїй сторінці в Instagram.
"У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато у світі - Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021)", - написав артист.
Він опублікував багато фотографій з рідною людиною, в тому числі і дитячих - з сімейного чорно-білого альбому.
Фото: Віталій Козловський з батьком (instagram.com/vkozlovskiy)
"Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія, або просто погляньте на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - додав артист.
Фото: Віталій Козловський з сім'єю (instagram.com/vkozlovskiy)
- "Боже, Віталічек... Яка сумна новина... Глибокі співчуття... Наш Віталій Сергійович... " - висловилася Ольга Сумська.
- "Як? Тримайся, неймовірний тато! Обожнюю його. Світла пам'ять", - співчуває Світлана Тарабарова.
- "Вітася, тримайся. Наші співчуття", - написала Аліна Гросу.
- "Мої співчуття... Світла пам'ять Віталію Сергійовичу..."- зазначив Олексій Суханов.
Раніше ми писали, що співачка Аліна Гросу раптово висловилася про роман з Віталієм Козловським.