"Сьогодні дуже важкий день": у Віталія Козловського сталося страшне горе в сім'ї

Віталій Козловський поділився з українцями своїм горем - артист втратив батька, Віталія Сергійовича. Татові артиста було 74 роки років, і судячи з усього вони були дуже близькі.

Про тяжку втрату і переживання 36-річний Козловський написав на своїй сторінці в Instagram .

"У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато у світі - Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021)", - написав артист.

Він опублікував багато фотографій з рідною людиною, в тому числі і дитячих - з сімейного чорно-білого альбому.

Фото: Віталій Козловський з батьком (instagram.com/vkozlovskiy)

"Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія, або просто погляньте на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - додав артист.

Фото: Віталій Козловський з сім'єю (instagram.com/vkozlovskiy)

У коментарях зірки висловлюють співчуття з приводу важкої втрати: