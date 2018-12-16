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Не Винник і не Каменських: культовий телеведучий назвав кращих артистів року

Lite » Зірки 16.12.2018 - 07:49
Не Винник і не Каменських: культовий телеведучий назвав кращих артистів року
Ігор Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Ігор Кондратюк склав свій топ достойних українських артистів

Популярний український продюсер, незмінний ведучий програми "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк не вважає Олега Винника кращим співаком 2018 року. Про це він заявив під час спілкування із читачами видання "Главред".

Натомість, на думку Кондратюка, звання "Співак 2018 року" має отримати Макс Барських, який недавно розповів про незвичайну новорічну традицію.

"Не Винник. Мені більше подобається молодь. Хоча Винник співає крутіше, ніж Барських, у нього є вокал, на відміну від Макса. Зате у Макса є якісь прості мелодії, які мені чимось видаються магічними. Я добре знаю, як вони впливають на публіку", - сказав шоумен.

Не Винник і не Каменських: культовий телеведучий назвав кращих артистів року

Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

А от кращою співачкою року, що завершується, точно не мала стати Настя Каменських (саме у цій номінації артистка перемогла на премії M1 Music Awards 2018). Кондратюк підкреслив, що ставиться з повагою до Олі Поляковою, але "вона теж - ні".

"Мабуть, співачкою року для мене є Джамала, хоча вона цього року заспівала небагато нових пісень - у неї зараз інші турботи, турботи мами. А так, навіть не знаю. Можливо, я б ще назвав Юлію Саніну. Мені подобається її вокал, і я нічого не можу з собою зробити", - сказав він. 

Не Винник і не Каменських: культовий телеведучий назвав кращих артистів року

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Найкращими гуртами 2018 року Кондратюк вважає "Без Обмежень", чиї пісні "лунають на всіх радіостанціях", і KAZKA.

"Якою б дивною мені не видавалася творчість цього гурту, але цього року вони зуміли всім показати дуже жирнючу і смачнющу дулю. Вони заслужили називатися гуртом року. Хто не згоден, нехай спробує написати таку ж пісню, як "Плакала", яка наробила стільки хайпу в усіх країнах", - резюмував Кондратюк.

Не Винник і не Каменських: культовий телеведучий назвав кращих артистів року

Ігор Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Нагадаємо, що популярне шоу "Караоке на Майдані" завершує своє існування після 20 років в ефірі

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