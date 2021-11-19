"Вільні люди": БЕZ ОБМЕЖЕНЬ нагадали про героїв, які прославляли та прославляють Україну у світі (відео)

Про що відео "Вільні люди"

Кліп на пісню "Вільні люди" – це про 31 рік незалежності – 31 гордість нації.

За сюжетом, музиканти БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виконують пісню, а позаду – величезний екран.

На ньому відео- та фото-хроніки видатних людей та подій України, серед них: Андрій Шевченко, Валерій Лобановський, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Ліна Костенко, Сергій Бубка, Георгій Гонгадзе, Небесна Сотня, Ан-225 "Мрія" – це далеко не повний перелік.

Кадри зі зйомок кліпу "Вільні люди" (фото: прес-служба БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

"Відеоробота лаконічна, але водночас глибока за емоціями та змістом. Ми виписали імена, події, факти, які ми хотіли бачити у цьому відео. Тих, хто надихав, на нашу думку, мільйони людей своїми вчинками. Події, що згуртували навколо себе і стали ключовими в історії нашої держави", – говорить фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

Кадр зі зйомок кліпу "Вільні люди" (фото: прес-служба БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

Хлопці зібрали "тих, хто проявив свою силу волі, щоб зробити Україну кращою, хто прославляв та прославляє її на світовій арені".

Кадри зі зйомок кліпу "Вільні люди" (фото: прес-служба БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

"Не буду приховувати, було складно обмежитися і скласти перелік з 31-го, бо Україна сильна та багата на яскравих, талановитих та героїчних людей. Нам, вільним людям, є ким і чим пишатися. Але, це наш вибір, ми так відчуваємо", – зізнається лідер команди.



Ще трохи про новий альбом

До платівки окрім "Вільних людей" увійшли ще сім різних за настроєм композицій.

Частина з них вже отримала широку популярність, престижні відзнаки у шоу-індустрії країни та стали саундтреками кінострічок.

Пісні "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон" були раніше представлені посинглово з відеороботами.



А також, у альбомі є абсолютно нові пісні і бонус-композиції.

Звучання нової платівки стало більш атмосферним та різноплановим: тут і рок, і балади, і електронні танцювальні ритми, а також різнопланова вокальна подача Танчинця, яка захоплює то ліричним виконанням, то мелодійним речитативом.



Новий альбом звучить поза межами конкретного музичного жанру, але разом з тим наслідує класичне впізнаване звучання групи, в якому багато струнних інструментів, зустрічаються електронні барабани та синтетичні звуки.



Чого чекати далі?

У підтримку нового альбому БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відкатає тур Україною, що охопить 100 міст і завершиться великим концертом у Києві на "Олімпійському" 24 серпня 2022 року – у День Незалежності.

Шанувальників гурту також чекає розширена музична програма, найкраще та надсучасне технічне обладнання сцени та оновлене візуальне шоу.

"Незмінними будуть на концертах лише свобода емоцій і знайома щирість почуттів, романтичний та драйвовий рок для вільних українців", – обіцяють артисти.