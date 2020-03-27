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Вікторія Булітко розговорилася про свою головну слабкість

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 14:40
Вікторія Булітко розговорилася про свою головну слабкість
Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

З такою ж проблемою стикаються Гайтана та Дзідзьо

У кожної людини є свої слабкості. Комедійна актриса Вікторія Булітко і співак DZIDZIO люблять поїсти перед сном, навіть струнка красуня Гайтана у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» чесно зізналася: «Я завжди їм на ніч».

У багатьох артистів гастрольний графік непостійний. Часто говорити про правильне харчування не доводиться.

«Якщо мій молодий чоловік їсть пізно ввечері, коли я приїжджаю додому, то запитує мене: «Будеш щось?» А я йому: «Ні, не буду». Але потім сама ж беру у нього трошки, - зізналася Вікторія Булітко. - Кажу йому: «Я просто спробую». З'їдаю півпорції, потім зізнаюся: «Я хочу щось з чаєм, щось солоденьке». І як на зло знаходиш шоколадку!»

Артисти звикли до гастрольного життя і навіть виробили певні звички.

«Справа в тому, що я цілий день нічого не їм, а потім прийду додому і можу трохи перекусити, - зізнався співак DZIDZIO. - Хоча розумію, що треба менше».

Їжа допомагає артисту добре спати.

«Як говорила моя бабуся: «Іди поїж, інакше цигани присняться», - сказав співак.

За словами української співачки Гайтани, вона бореться зі звичкою їсти пізно ввечері, і ділиться наступним лайфхаком.

«Напевно, потрібно створити ритуал: якщо ви прокинулися і хочете перекусити, то випийте води і пожуйте шматочок імбиру», - порадила співачка.

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Новини України ГайтанаDZIDZIOВиктория Булитко
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