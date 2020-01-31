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Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 11:31
Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на Мальдівах
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка після тривалого діджитал-детоксу знову вийшла на зв'язок з фанатами

Співачка Вікторія Смеюха, яка нещодавно вперше за довгий час опублікувала на своїй сторінці яскраве фото в барвистій сукні на тлі пальм і океану і зізналася, що за час мовчання в соцмережах встигла відпочити на Мальдівах, пояснила, що не випадково вирішила влаштувати собі відокремлений відпочинок від соцмереж.

Вікторія зауважила, що віртуальний світ затягує її все більше, не залишаючи часу на реальне життя, і просто заважає насолоджуватися сбогоденням. Наступний за цим пост тільки підтвердив бажання співачки присвячувати час відпустки відпочинку, а не щохвилинно робити фото і фидеофіксацію для Instagram.
На свіжих знімках Віка в купальнику кольору океану позувала на тлі бунгало і легких хвиль, принадно посміхаючись в камеру. Вона вибрала декілька вдалих ракурсів, які підкреслили витонченість її фігури і дали можливість в деталях розглянути ідеальні риси обличчя.

Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на МальдівахФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Найближчим часом, я буду ділитися з вами фото з відпустки. Відразу попереджаю, купальників і красивих видів у мене було багато, і все треба запостити в інста", - написала вона під фото і одразу ж додала невелике опитування, - "Скажіть відверто, скільки в день ви проводите часу в соцмережах?".

Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на МальдівахФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники оцінили природну красу кумира і зробили незліченну кількість компліментів її шикарній фігурі, але зізнаватися в своєї слабкості до соцмереж не поспішили:

  • Твоя краса і очі заворожують дихання
  • Яка гарна Віка
  • Ідеальна фігура
  • Красуня, все своє. Ні те, що у деяких
  • Краса не земна!!!!
  • У тебе ШИКАРНА фігура, а ти на всіх фото її руками закриваєш
  • Дуже-дуже гарна!!!
  • Янгол
  • Купальник крутий , під колір океану і неба)))
  • Ви просто ідеал для чоловіків
  • Фігура, шикарна
  • І все-таки янгол
Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на МальдівахФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів нещодавно підкорила атмосферними фото з Стамбула, з'явившись в образі турецької принцеси.

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