Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото

Українська співачка з групи НеАнгели Вікторія Смеюха, яка в цей раз не полетіла в заморські країни, а вибрала для відпочинку вітчизняний курорт на чорноморському узбережжі, поділилася черговою порцією сонячних фото з Одеси. На них дівчина позує в грайливому купальнику з воланами яскраво-жовтого кольору з принтом у троянди. Не забула Віка і про головний убор, обравши в якості захисту від сонця стильну кепку з написом Friday, яка натякає на відпускний настрій знаменитості.

Життєрадісна Вікторія Смеюха на пляжі в Одесі (фото: instagram.com/vikanablack)

Проте Віка вирішила не зупинятися на розміщенні в Instagram просто гарних знімків, а зробила свій пост максимально корисним підписникам, розкривши секрет, як залучити найбільшу кількість чайок в кадр і зробити його більш атмосферним і унікальним.

"Секрет вдалого фото з чайкою - шматочок пахлави, вміло захований в руці", - поділилася співачка самостійно придуманим лайфхаком.

Віка Смеюха в купальнику в Одесі (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники оцінили задумку знаменитості, похваливши її за прекрасний образ і чудову фігуру.

Фігурка

А секрет вдалої фігури?

Вогонь

красотуля

Фігура карколомна

Такої фігури немає ні в кого

Шикарна

Ніжки просто вау

лайфхак

Кепочка зчотна!)

Красотулька

Варто відзначити, що Вікторія досить часто тішить шанувальників своїми креативними фото, які ті з задоволенням копіюють. Так, наприклад, нещодавно вона надихнула підписників серією знімків з червоним літачком, який продається в будь-якій одеській крамничці з сувенірами. Недорога іграшка допомогла співачці створити чудові кадри на набережній, які високо оцінили фоловери.

Ще однією ідеєю вдалих фото Віка поділилася так само з мальовничого куточка України. Дівчина позувала на балконі закутавшись в білосніжне ковдру і зовсім не використала мейкап. Кадри вийшли милими і передали атмосферу свіжості і раннього ранку.