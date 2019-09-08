Віка з НеАнгелів в райдужному бікіні влаштувала яскраву фотосесію з єдинорогом

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха вирішила втекти від настання осені та вирушила на відпочинок на екзотичні острови. Дівчина насолоджується приголомшливими видами і ласкавим морем на Мальдівах і з задоволенням ділиться в мережі барвистими знімками. Схоже, що артистка взяла з собою цілу колекцію купальників, адже кожен день вона публікує фото в новому!

Що ж, з такою фігурою, як у Вікі, гріх цього не робити - співачка може похвалитися точеними вигинами і пружним пресом. На свіжих кадрах вона продемонструвала нове бікіні - на цей раз барвистого райдужного забарвлення. Засмагла красуня з маскою для плавання на голові влаштував веселу та яскраву фотосесію з великим надувним єдинорогом.

Фото: Вікторія Смеюха на Мальдівах (instagram.com/vikanablack)

Артистка позувала в самих різних позах - стоячи поруч з іграшкою, сидячи на ній і, звичайно ж, лежачи. Судячи по щасливій усмішці Вікторії, вона явно відмінно повеселилася в процесі зйомки.

Фото: Вікторія Смеюха на Мальдівах (instagram.com/vikanablack)

"Я вважаю, що у всіх класних дівчаток повинні бути такі фото", - зазначила Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха на Мальдівах (instagram.com/vikanablack)

Фолловери навперебій захоплюються шикарною фігурою виконавиці, а також яскравими кадрами та її ефектним купальником.

Фоточка, а на ній красоточка, дуже красиво

Супер

Яскрава, засмагла і струнка красуня. Хмари теж нереальні!!!! Все супер)

Тому що не можна бути на світі красивою такою

Офігенний

Віка яка у вас фігура класна !!!! І взагалі ви дуже класна і позитивна дама !!!

Ваааааау

Фігура дуже красива. І Віка теж.!!!!!

Шикарна....

Боже, яка красуня

Тіло очманіти!))) Я уявляю скільки в нього вкладено праці. Респект

Красиве поєднання гарного купальника з не менш красивим загаром

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в бікіні схвилювала апетитними формами на гарячому фото, а також показала свого "сусіда", який влаштувався на території її готелю на Мальдівах.

Раніше Віка з НеАнгелів захопила образом в білому платті на тлі величезної солодощі - солістку поп-групи навіть "переплутали" з нареченою.