Віка з "НеАнгелів" зізналась у коханні на березі океану

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка прогулялася під зливою і на зробила щире зізнання в Португалії

Учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха вирушила відпочивати в Лісабон. Правда, погода артистку не балувала, але це не завадило їй насолоджуватись навколишніми пейзажами, захоплюватися безкрайнім зимовим океаном, а також щиро зізнаватися в любові дорогим людям. Про це вона повідомила в Instagram.

У своїх "історіях" тепло одягнена зірка, яка розгулювала серед соковитої зелені місцевого парку в білосніжній кутці з капюшоном і чорній шапці, повідомила про те, що на вулиці ллє дощ, але заворожуючі ландшафти від цього виглядають не менш красиво.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сьогодні весь день ллє дуже сильний дощ. Але це ніяк не змінює ситуацію, яка знаходиться позаду мене. Ах, як чудово, природа. Подивіться, які камені, які рослини і які мокрі калюжі!" - в серцях вигукнула дівчина.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Після екскурсії по місцевих визначним пам'яткам природи, Вікторія вирушила до улюбленого нею океану, щоб прогулятися по мокрому пляжу і насолодитися музикою хвиль. Вона довго милувалася видами, а потім вирішила написати на піску освідчення в коханні своїм шанувальникам.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сьогодні я перебуваю в чудовому місці. Біля величезного, вируючого океану. Відчуваю простір і широту і все, що наповнює нас енергією. Я хочу зараз передати привіт самим-самим нашим улюбленим фанам "НеАнгелів", і вирішила зробити для вас сюрприз. Наші шанувальники, я вас люблю і пам'ятаю. Знайте, що ваша Вікторія завжди поруч подумки", - запевнила вона фанів.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Раніше Вікторія з гурту "НеАнгели" показала сміливе фото, на якому вона позує з тиграми.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха з гурту "НеАнгели" прогулялася без грама косметики по одному з найбагатших міст Казахстану, який вразив її своєю пишністю.

До речі, Віка з "НеАнгелів" показала загартування, стрибнувши прямо в замет в одному купальнику.

Відео: РБК-Україна