Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка відпочиває на батьківській дачі під Харковом

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на відпочинок - що примітно, не на морський курорт за кордоном, а в село. Артистка відмінно проводить час в місцях дитинства - на дачі своїх батьків під Харковом. Вона насолоджується прогулянками на природі і спілкуванням з місцевою фауною - так, раніше співачка потішила шанувальників веселою фотосесією в купальнику в компанії курей і півня.

На нових кадрах Віка показала мальовничі околиці, для прогулянки по яким вона вибрала зручний та стильний спортивний костюм синього кольору з білою смугою. Як зізналася дівчина, вона дуже любить зручний одяг.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)

Артистка в компанії племяшки і собаки погуляла по березі водосховища, а також зробила ефектний знімок на заході сонця.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)

"Покажу вам свої дачні будні! Ознайомившись з коментарями в попередньому пості, була приємно здивована, що багато знають Липці! Ми вже в місті, але місце дитинства завжди в душі! P. S. До речі дуже люблю комфортний і зручний повсякденний одяг, і у мене багато костюмчиків", - поділилася Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)

Підписники відзначили мальовничі краєвиди на кадрах, а також розслаблений зовнішній вигляд Вікторії. Не обійшлося і без компліментів її повсякденному вбранню.

Який класний костюмчик - теж такий хочу!

Просто шикарна, ти найкраща а де це ти красуня?

Красуня!

Скільки зелені Яка красива природа І величезне водосховище І це все у нас на Харківщині? Клас

Краса в простоті. Ви прекрасні

Вікторія, ви ідеальні

Ти така красива дівчина, клас, така проста

Твоя усмішка твої очі, не подивитися на них не можна

Обожнюю Викуську!!!

гарні місця, красиво навколо

Ви дуже гарна без фільтрів)))

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.

Раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.