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Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.07.2019 - 17:24
Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка відпочиває на батьківській дачі під Харковом

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на відпочинок - що примітно, не на морський курорт за кордоном, а в село. Артистка відмінно проводить час в місцях дитинства - на дачі своїх батьків під Харковом. Вона насолоджується прогулянками на природі і спілкуванням з місцевою фауною - так, раніше співачка потішила шанувальників веселою фотосесією в купальнику в компанії курей і півня.

На нових кадрах Віка показала мальовничі околиці, для прогулянки по яким вона вибрала зручний та стильний спортивний костюм синього кольору з білою смугою. Як зізналася дівчина, вона дуже любить зручний одяг.

Віка з НеАнгелів показала свої &quot;дачні будні&quot; на барвистих фото

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)

Артистка в компанії племяшки і собаки погуляла по березі водосховища, а також зробила ефектний знімок на заході сонця.

Віка з НеАнгелів показала свої &quot;дачні будні&quot; на барвистих фотоВіка з НеАнгелів показала свої &quot;дачні будні&quot; на барвистих фото

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)

"Покажу вам свої дачні будні! Ознайомившись з коментарями в попередньому пості, була приємно здивована, що багато знають Липці! Ми вже в місті, але місце дитинства завжди в душі! P. S. До речі дуже люблю комфортний і зручний повсякденний одяг, і у мене багато костюмчиків", - поділилася Смеюха.

 

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)

Підписники відзначили мальовничі краєвиди на кадрах, а також розслаблений зовнішній вигляд Вікторії. Не обійшлося і без компліментів її повсякденному вбранню.

  • Який класний костюмчик - теж такий хочу!
  • Просто шикарна, ти найкраща а де це ти красуня?
  • Красуня!
  • Скільки зелені Яка красива природа І величезне водосховище І це все у нас на Харківщині? Клас
  • Краса в простоті. Ви прекрасні
  • Вікторія, ви ідеальні
  • Ти така красива дівчина, клас, така проста
  • Твоя усмішка твої очі, не подивитися на них не можна
  • Обожнюю Викуську!!!
  • гарні місця, красиво навколо
  • Ви дуже гарна без фільтрів)))

Віка з НеАнгелів показала свої &quot;дачні будні&quot; на барвистих фото

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.

Раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.

 

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