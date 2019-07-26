Віка з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в купальнику на "дачних" фото

Артистка влаштувала колоритну фотосесію з курми і півнем
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели після туру з колективом по Україні вирішила трохи відпочити, а розслаблятися і засмагати артистка відправилася на дачу. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравим сільським колоритом, а заодно і продемонструвала свою фігуру.
Дівчина в квітчастому бікіні влаштувала справжню фотосесію з "місцевими мешканцями" - півнем і курми! Вона забавно позує, сидячи навпочіпки біля клюючих щось з землі птахів, і хвалиться спокусливими вигинами тіла на знімку стоячи. Кадри зроблені на дачній ділянці на тлі трави і кущів.
Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів (instagram.com/vikanablack)
"Зустрілася з дачним "будильником"))))) Всім повідомляє, що настав ранок. #кукареку", - прокоментувала Віка.
Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів (instagram.com/vikanablack)
Фолловери поспішили залишити свої відгуки під кумедними фото, захоплюючись фігурою артисткиь і з гумором називаючи її "ципочкою".
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.
Раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.
Також до цього Віка Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Виконавиця, як зазвичай, змінила кілька яскравих пляжних образів.