Віка з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в купальнику на "дачних" фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка влаштувала колоритну фотосесію з курми і півнем

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели після туру з колективом по Україні вирішила трохи відпочити, а розслаблятися і засмагати артистка відправилася на дачу. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравим сільським колоритом, а заодно і продемонструвала свою фігуру.

Дівчина в квітчастому бікіні влаштувала справжню фотосесію з "місцевими мешканцями" - півнем і курми! Вона забавно позує, сидячи навпочіпки біля клюючих щось з землі птахів, і хвалиться спокусливими вигинами тіла на знімку стоячи. Кадри зроблені на дачній ділянці на тлі трави і кущів.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів (instagram.com/vikanablack)

"Зустрілася з дачним "будильником"))))) Всім повідомляє, що настав ранок. #кукареку", - прокоментувала Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів (instagram.com/vikanablack)

Фолловери поспішили залишити свої відгуки під кумедними фото, захоплюючись фігурою артисткиь і з гумором називаючи її "ципочкою".

Оце півнику пощастило таку ципочку віджати=)

Шикарна, просто лялечка

Супер краса

кугута нова ципочка)

Гарнюня

Такий курочці потрібен серйозний півень!

Ах, які навшпиньки. А фігурка то шикарна. Щось давно не було постів про спорт від Віки...

Ой красуня.

Фігурка

Півень подумав, що у нього ще одна курочка з'явилася

Шанувальники?

Крута Вікторія! З класним почуттям гумору

Класно виглядаєш

Круто, колоритно

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.

Раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.

Також до цього Віка Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Виконавиця, як зазвичай, змінила кілька яскравих пляжних образів.