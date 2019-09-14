Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели влаштувала собі по-справжньому райський відпочинок на екзотичних Мальдівських островах. Засмагла красуня робить багато яскравих знімків, які із задоволенням демонструє в мережі, захоплюючи розкішною фігурою в бікіні. До речі, купальників вона захопила туди цілу колекцію і кожен день показує новий жаркий образ. Цього разу артистка влаштувала провокаційну фотосесію на гойдалках.

Віка позувала в синьому бікіні і сонцезахисних окулярах, приймаючи спокусливі пози на гойдалках, розташованих прямо в океані над водою. Сексапільна красуня показала своє розкішне тіло з усіх ракурсів, захоплюючи довгими ногами і витонченою талією.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крайній кадр вона зробила вже на березі на тлі тих самих гойдалок.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крім жарких знімків, співачка також ділиться цікавими фактами про Мальдіви.

"Продовжимо екскурс по дивацтв мальдівців. На Мальдівах не прийнято відзначати день народження. За традицією, в цей день місцеві жителі намагаються якомога більше працювати. Коли я дізналася про цей факт, зрозуміла що я майже мальдівець, бо дуже часто проводжу на сцені або на зйомках 13 грудня. Любите відзначати свій день народження? Або ви в душі "житель Мальдів"?" - розповіла Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери виконавиці невтомно захоплюються її приголомшливою фігурою, а також неймовірно мальовничими краєвидами, на тлі яких вона знімається.

Це просто нереально гарне місце!!! Дуже сподіваюся, що і сама коли-небудь зможу своїми очима таке побачити!

Крутяковые гойдалки...Як завжди ідеально прекрасна. День народження на початку літа обов'язковий похід на природу...

Шикарно!!

Класно коли на животі ні грама жиру

Шалено красива

Красуня наша!!!!

краса то яка! Викуля, Ви просто Богиня краси

Вау!

Круті фотки! І ві Бомбезна!

Кайф яка ж ви прекрасна))))

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Вікторія з НеАнгелів повеселила мережу ефектною фотосесією з кумедним надувним єдинорогом.

Також Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала визнанням і розповіла про день, який вона запам'ятає на все життя. Ну і новий купальник заодно показала!