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Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 16:29
Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Дівчина влаштувала собі подорож по Європі

У січні Віка з групи НеАнгели відпочила на Мальдівах, де "вигуляла" чимало ефектних купальників. А так як в тому місяці дівчина влаштувала собі відпочинок від соціальних мереж, вона засипала свій аккаунт яскравими кадрами із відпочинку після повернення. Артистка показала цілі фотосети в спокусливих луках, захоплюючи точеними формами. Довго сидіти на місці вона не стала і вже вирушила у нову подорож - на цей раз по Європі.

Почала Вікторія з колоритного німецького міста Франкфурт. На своїй сторінці в Instagram вона виклала атмосферні кадри з так званого мосту кохання, який весь обвішаний замками з іменами закоханих. Для прогулянки співачка вибрала довгий чорний пуховик і смугастий чорно-білий шарф, доповнивши образ коричневою поясною сумкою.

Промениста красуня красиво позувала на мосту, а за її спиною відкривається мальовничий вид на місто і собор.

Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"У мене свято 14 лютого триває на мосту КОХАННЯ. Звідси відкривається розкішний вид на Франкфурт з собором, що видніється. Міст поки не падає від величезної кількості замків, це обнадіює. Дай Бог йому довгого любовного життя. А ви коли-небудь вішали замки на знак вічної любові? P. S. А попереду у нас невелика, але насичена європейська подорож", - поділилася щаслива Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники тут же взялися коментувати яскраві знімки артистки.

  • Яка краса!!!
  • Світ створений для Любові
  • Чудова
  • Ох вже ці мости
  • клас! І я з чоловіком там були на день закоханих
  • Гарно
  • Супер. Вибух емоцій
  • Ніколи не вішав. В прикмети і в подібного роду ритуали не вірю.

Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Вику з НеАнгелів розкритикували за вибір купальника – дівчині повідомили, що золотистий купальний костюм сидить невдало на її прекрасній фігурі.

Віка з НеАнгелів в "цитрусовому" купальнику похвалилася хвилюючими вигинами Українська Мерилін Монро: Віка з НеАнгелів підкорила голлівудською посмішкою і точеними формами
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