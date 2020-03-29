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Віка з НеАнгелів відмовилася виступати на дні народження Слави

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2020 - 11:59
Віка з НеАнгелів відмовилася виступати на дні народження Слави
Фото: НеАнгели (instagram.com/babaslavka)

Віка пояснила, чому вважає виступ колеги Слави на своєму дні народження невдалою ідеєю

Слава Камінська і Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели за роки спільної роботи навчилися знаходити спільну мову, хоч обидві співачки мають власний характер і амбітні. Так, "руденька" з дуету вже спробувала свої сили в сольному плаванні, а "чорненька" також не проти в майбутньому крім гурту зайнятися сольною кар'єрою. Колись продюсувати Віку хотіла сама Наталя Могилевська, але тоді дівчина була не готова до самостійного виступу на сцені і вибрала роботу в колективі. Отримавши необхідний сценічний досвід, артиска задумалася про сольні виступи. У програмі "Світське життя" Вікторія розповіла, чому не захотіла заспівати на дні народження колеги Слави, а також аргументувала, чому не хотіла б, щоб та виступала на її святі.

Так, подарунком Слави від продюсера Юрія Нікітіна став виступу гурту KAZKA, адже спочатку вона хотіла порадувати гостей свого свята дуетом з Вікторією.

"Я хотіла, щоб співав гурт НеАнгели, тому що всі гості знають наші пісні і їх дуже люблять. Але Віка не захотіла, у неї була якась зйомка, я її попросила, вона відмовила мені", - пояснила Слава.

Віка з НеАнгелів відмовилася виступати на дні народження Слави

Фото: Катя Осадча і група Неангели (instagram.com/svitsketv)

"У мене дійсно була зйомка, по-перше. А по-друге, я не вважаю це хорошою ідеєю. Це чесно", - поділилася своєю думкою Віка.

На запитання Каті Осадчої, чи хотіла б вона, щоб колега по дуету заспівала на її дні народження, Віка відповіла категорично.

"Воно мені не треба. Я так часто співаю на різних днях народження, що вважаю це якимось пафосом, трохи пахне пафосом", – вважає Вікторія.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів розкрила правду про свої пластичні операції і розповіла про нещодавнє хірургічне втручання.

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