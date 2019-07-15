Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю

Віка, як зазвичай, поділилася глибокими міркуваннями про творчість
Віка Смеюха продовжує ділитися яскравими моментами свого творчого відрядження. Відзначимо, що на даний момент поп-група НеАнгели колесить по всій Україні з виступами. Всього пару днів тому Віка і Слава Камінська були в Святогорську Донецької області. І ось, дівчата вже в Ужгороді! Про що поспішила повідомити Смеюха.
Так, на своїй instagram-сторінці Віка опублікувала серію нових фото з туру. При цьому на одному зі знімків українська співачка позує загорнута в одну тільки білосніжну ковдру! Швидше за все, фото було зроблене вранці. Віка вийшла на балкон готельного номера, щоб сфотографуватися на тлі чудового зеленого пейзажу. У геомітках зазначено, що знімок був зроблений в Ужгороді.
Більше того, своє нове фото Віка супроводила глибокими думками.
"Творча людина приходить у світ і збільшує красу світу. Вона вносить щось від невідомого у світ відомого, хто допомагає Богові щось вимовити... Справжні творці прекрасно знають, що вони були лише інструментами, вони були провідниками...." – пише Віка Смеюха.
Віка з НеАнгелів в Ужгороді (фото: instagram.com/vikanablack)
Шанувальники Вікторії також поспішили залишити свої захоплені коментарі:
Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack
Зазначимо, що до цього Віка показувала інше фото, зроблене по дорозі в Ужгород. Знімок був зроблений в Івано-Франківську!
"Наш гастрольний графік настільки різноманітний і непередбачуваний. Ще вчора ми були в Донецькій області, сьогодні в Карпатах. І проїхали понад 1000 км за день. Що мені допомагає привести себе в норму? Міцний сон і свіже повітря. А в горах воно прямо присипляє і розслаблює", - підписала тоді фото Смеюха.
Віка Смеюха в Івано-Франківську (фото: instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.
Також до цього Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Виконавиця, як зазвичай, змінила кілька пляжних образів.